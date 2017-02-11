آلاف الكاميرات لتعزيز أمن القطارات الألمانية

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برلين – وسعت شركة السكك الحديدية الألمانية استخدام كاميرات المراقبة لتأمين محطاتها وقطاراتها، وخصصت مبالغ إضافية بالملايين لتعزيز الأمان عبر كاميرات تتعرف على الحقائب المتروكة في المحطات وتحمي من عصابات النشل والهجمات الإرهابية.

أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) أنها توسعت بقوة، في العام الماضي، في استخدام كاميرات المراقبة لتأمين محطاتها وقطاراتها، فضلا عن تخصيصها للمزيد من المبالغ المالية، التي تقدر بملايين اليوروهات لتفادي المخاطر.

وقال متحدث باسم (دويتشه بان) اليوم السبت (11 شباط/ فبراير 2017) إن عدد المحطات المراقبة بالكاميرات ارتفع من 640 محطة أوائل العام الماضي إلى 900 محطة. من جانبها، قالت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية الصادرة اليوم إنه إلى جانب وجود ستة آلاف نظام مراقبة بالكاميرات في المحطات، هناك أيضا 26 ألف كاميرا أخرى مركبة داخل القطارات.

وكانت خطط الشركة تتضمن حتى ألان تخصيص 85 مليون يورو لهذه التقنية، غير أن رونالد بوفالا، عضو مجلس الإدارة المسؤول عن قطاع البنية التحتية، كشف للصحيفة أن من المنتظر زيادة هذا المبلغ. وأوضح بوفالا: “نحن نعزز البرنامج ونقدم عشرة ملايين يورو إضافية“.

وسيتم تخصيص هذه الأموال بحسب «الألمانية» لتقنيات جديدة يمكنها التعرف تلقائيا على الحقائب المتروكة في المحطات، وأكد بوفالا أن “السكك الحديدية ستكون أكثر أمنا”، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تتعلق بالحماية من عصابات النشل المنظمة بالإضافة إلى الهجمات الإرهابية.