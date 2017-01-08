آلاف المكسيكيين يتظاهرون احتجاجا على رفع أسعار الوقود

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مكسيكو سيتي – خرج الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع مدينة مكسيكو سيتي، أمس السبت، احتجاجا على ارتفاع أسعار البنزين.

ووفقًا لوكالة الأنباء «الألمانية»، تجمع المحتجون في أنحاء المدينة وتحركوا في مسيرة إلى ميدان زوكالو الرئيسي، وسط دعوات من بعض المتظاهرين إلى استقالة الرئيس إنريكي بينا نيتو.

ودعا نشطاء مكسيكيون غاضبون بسبب ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 20% إلى تصعيد الاحتجاجات خلال مطلع الأسبوع الجاري بعد أن خلفت 6 قتلى وإلقاء القبض على 1500 شخص.

كانت احتجاجات السبت سلمية إلى حد كبير بعد أن اندلعت أعمال شغب في وقت سابق من الأسبوع.

وقالت الشرطة إن المتظاهرين في عدة ولايات أغلقوا الشوارع والطرق السريعة، ودعا المنظمون إلى أن تظل المظاهرات سلمية في الوقت الذي تخطط فيه السلطات المحلية إلى زيادة وجود الشرطة في أعقاب 6 أيام من المظاهرات التي آلت إلى أعمال شغب.

وقالت السلطات إن بعض أعمال العنف تمت عن طريق التحريض عبر رسائل ومنشورات لحسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسرق اللصوص خلال الأسبوع الماضي أكثر من 350 شركة في 10 ولايات، وفقا لجمعية البيع بالتجزئة في المكسيك، ودفع الخوف من التعرض للنهب، العديد من المتاجر إلى إغلاق أبوابها، لتتكبد البلاد خسائر اقتصادية وصلت إلى 50 مليون بيزو «4. 2 مليون دولار».

وبدأت الاضطرابات مطلع الشهر الجاري عندما دخلت زيادة أسعار الوقود، وهي جزء من خطة لتحرير سوق الوقود في المكسيك، حيز التنفيذ، ليرتفع سعر أدنى نوع من الوقود من 98. 13 بيزو «68. 0 دولار» للتر الواحد إلى 99. 15 بيزو.

ويطالب المتظاهرون بالتراجع عن قرار زيادة الأسعار وإجبار الرئيس إنريكي بينا نيتو على الاستقالة، في حين أن الرئيس استبعد التراجع عن القرار بدعوى أن تكلفة عدم تعديل أسعار الوقود ستكون أعلى على المدى الطويل، وبدلا من ذلك انضم إلى الزعماء المحليين ورؤساء البلديات في حث الجميع على الهدوء في أنحاء البلاد.