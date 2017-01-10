رام الله – فيما يلي أبرز عناوين الصحافة الإسرائيلية:

“يديعوت احرونوت”:

البطولة والدموع: المجندة “مايا بيليد” التي قتلت منفذ العملية. دموع شقيقة المجندة شارا حجاج

غضب عائلات الجنود القتلى لعدم مشاركة وزراء بجنازات القتلى

تم ضبط فواتير لشراء السجائر والمشروبات لصالح نتنياهو عثر عليها في مكتب ارنون مليشين

تمديد فترة اعتقال أربعة من اقرباء مرتكب اعتداء الدهس في القدس لمدة أسبوع

نتنياهو يلغي مشاركته في مؤتمر دافوس الاقتصادي

اعتقال مواطن عربي من شمال البلاد بعد اكتشاف جسم شبيه بقنبلة يدوية في حقيبته

تقديم لائحتي اتهام ضد تاجرين فلسطينيين تنسبان لهما تهريب معدات تًستخدم لأغراض عسكرية

نتنياهو لجرحى عملية الدهس، نحن أمام نوع جديد من العمليات

وزير الدفاع “ليبرمان”: وجه عائلة الجندي القاتل في الخليل لطلب العفو عنه من قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي

قوات أمريكية تقوم بإنزال داخل الأراضي السورية، بالأمس نفذت عملية عسكرية ضد تنظيم داعش

تهديدات للجاليات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية

اخوة منفذ العملية كانوا على علم في نواياه

إسرائيل ستلغي حقوق والد منفذ العملية وستسحب المواطنة من 12 شخصا بالعائلة

مواجهات في جبل المكبر اثر هدم خيمة العزاء لمنفذ العملية

أيوب قرا: يجب طرد عائلة منفذ عملية القدس إلى قطاع غزة فورا

الشاباك: اعتقال تاجرين من الضفة وغزة حاولا تهريب بضائع لحماس تستخدم كمواد قتالية

محمود الزهار: وجود وساطات وتحركات في ملف الجنديين الإسرائيليين

مصادر فلسطينية: اعتقال العشرات من أنصار داعش في الضفة الغربية بعد عملية القدس

هجوم مسلح على كمين أمني يوقع 6 قتلى في العريش

وزراء الحكومة الإسرائيلية لم يشاركوا في جنازات أي من الجنود قتلى عملية القدس، ونتنياهو يطلب وضع إجراءات تضمن المشاركة في المستقبل

الشرطة تضبط معمل مخدرات داخل شقة سكنية بالجلبوع

شخصيات روسية وعضوان بحزب الله على قائمة الإرهاب الأميركية

ترامب يعين صهره جارد كوشنير مستشارا كبيرا للبيت الأبيض

روسيا وتركيا تتفقان على فرض عقوبات على من ينتهك الهدنة بسوريا

تسلل 3 شبان لموشاف امتسيا جنوب شرق الخليل وتمكنوا من الفرار من المكان

العثور على القُنصل الروسي في أثينا ميتاً

البابا فرنسيس يدعو لاستئناف المفاوضات

اعتقال احد العاملين في التربية والتعليم بالشمال لارتكابه فعل فاضح مع طالب

“معاريف”:

يعلون: القادة السياسيون ما زالوا يستغلوا محاكمة الجندي ازاريا. ليس صحيحا ان محاكمة ازاريا اثرت على اداء الجنود في عملية القدس. 6 جنود اطلقوا النار

في الأسابيع الأولى لتوليه منصبه، ترامب سيلتقي مع نتنياهو

تشييع جنازات قتلى الجيش الإسرائيلي بدون حضور وزراء

الضابطة “مايا لبيد”: لم يفر الجنود، ولم اكن الوحيدة التي أطلقت النار

عريقات، نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس نهاية عملية السلام

نتنياهو يطلب إلزام وزراء الحكومة حضور جنازات جنود جيش الاحتلال الذين يقتلون في عمليات عسكرية

الحكم بالسجن المؤبد مرتين على محمد ابو شاهين بعد إدانته بقتل مواطن اسرائيلي قرب رام الله عام 2015، وغرامة مالية 3.5 مليون شيكل

ليبرمان: كل محاولات الربط بين محاكمة الجندي ازاريا والعمليات باطلة. تم مقتل 39 “مخرب” منذ قضية الجندي ازاريا. ننصح عائلة ازاريا ان تسحب الالتماس ضد ادانته وان تطلب العفو من القائد العسكري

الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت شخصا من داعش خطط لعمليات ضد إسرائيل، وتواصل مع التنظيم بواسطة الانترنت

رئيس المعسكر الصهيوني يطالب المستشار القضائي للحكومة ابعاد نتنياهو عن وزارة الاتصالات

وزير الداخلية أرييه درعي يعقد جلسة مع مسؤولين من وزارته ومن جهاز الامن العام لبحث إلغاء لم الشمل لأبناء عائلة منفذ عملية القدس

وزير الدفاع ليبرمان: السلطات المختصة ستتخذ الإجراءات المناسبة بحق أبناء عائلة منفذ عملية القدس

وزير الامن الداخلي يندد بقرار المحكمة الإفراج عن اخت منفذ العملية وصاحب الشاحنة

عريقات يهدد بتعليق الاعتراف بدولة اسرائيل اذا ما اقدم الرئيس الامريكي على نقل السفارة من تل ابيب الى القدس

الشرطة تنوي تقديم لائحة اتهام بحق مستشار نتنياهو السابق “اري هارو” بتهمة الفساد

هيرتسوغ يطالب المستشار القانوني اقاله نتنياهو من منصبه وزير الاتصالات لتضارب المصالح . والا فإنه سيقدم التماسا للعليا

إضاءة بوابة النصر في برلين بألون علم إسرائيل تضامنا معها ضد العمليات

“هآرتس”:

مسودة البيان الختامي لمؤتمر باريس: لدول المشاركة في المؤتمر لن تعترف بأي تغيير أحادي الجانب، لا في حدود 67، ولا القدس المحتلة، وسيوضح المشاركون بأن هناك فرقا بين أراضي الإسرائيليين والمستوطنات. الدول المشاركة في المؤتمر، ستدعو كلاً من نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، للإعلان مجدداً عن دعمهما لحل الدولتين، ونبذ أيجهات رسمية في الجانبين يعارضون فكرة حل الدولتين

نتنياهو هو من بادر للاتصال مع ارنون موزس ناشر “يديعوت أحرنوت”، ولدى الشرطة ساعات من التسجيلات بين الاثنين

عباس يحذر ترامب من إبعاد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

الشرطة تنوي التحقيق مع نتنياهو بتهم فساد هذا الأسبوع

صحيفة إسرائيل اليوم خسرت العام الماضي 730 مليون شيكل

اسرائيل تقرر تفكيك الشراكة في قسائم ارض فلسطينية للاستيلاء على قسم منها ونقل بؤرة عمونة إليها

مستوطنة كريات أربع تجاوزت صلاحياتها بطلب أرنونا من الفلسطينيين

افتتاحية الصحيفة: يطالب الاحتلال بوقف اللعب بحياة البشر عبر منعه خروج نساء مصابات بالسرطان من قطاع غزة للعلاج في الضفة الغربية وفي القدس والمستشفيات الإسرائيلية

الكاتب الصحفي ” نحاميا شتراسلر”: نتنياهو، قم وغادر. 11 عاما كافية وتزيد

منفذ عملية القدس نشر على شبكات التواصل الاجتماعي مواد تدل على تضامنه مع داعش

مجلس حقوق الانسان الدولي يعمل على اعداد “قائمة سوداء” لشركات اسرائيلية سيتم اخراجها عن القانون الدولي بسبب نشاطها وراء الخط الاخضر

وزير الداخلية درعي يعقد اجتماعا لمناقشة الغاء جمع الشمل لعدد من افراد عائلة قنبر

الرئيس عباس يشرح في رسالة الى ترامب مخاطر نقل السفارة الامريكية لدى اسرائيل إلى مدينة القدس

هيرتسوغ يطلب من المستشار القانوني للحكومة اقصاء رئيس الوزراء عن منصب وزير الاتصالات الذي يشغله حاليا

المتحدث باسم الأجهزة الامنية الفلسطينية ينفي وجود تنظيم الدولة الإسلامية داعش في الضفة الغربية

وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يتهم القضاء بإعاقة ما سماه مكافحة الإرهاب لرفض المحكمة تمديد اعتقال شقيقة منفذ عملية القدس.

المحكمة العليا: زواج المثليين سيتم اذا تم إجراء تغيير بالقوانين

تهديد عنصري لعائلة يهودية في واشنطن بعد دعمها لحقوق السود

محطات الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلي:

الجيش الإسرائيلي: مقتل شاب في مخيم الفارعة حاول طعن جنود، واعتقال 17 شخصا في الضفة الغربية

هجوم مسلح على موقع للشرطة في أثينا

أجهزة الأمن الفلسطينية تعتقل داعشيا في الخليل بشبهة التخطيط لارتكاب اعتداء ضد هدف اسرائيلي

الشرطة وبلدية القدس والضرائب تنويان شن حملة على جبل المكبر

القاء حجارة والعاب نارية على الشرطة في جبل المكبر واعتقال فتى

رئيس الدولة ينهي زيارته لجورجيا اليوم

شركة الطيران الإسرائيلية تحتل الموقع الأخير من بين شركات الطيران حسب موقع، Flight Stats ، ونسبة التأخير في عمليات الهبوط تصل ل 56%.

مقرب من وزير الصحة الإسرائيلي يرتب لقاءات له مع الشركات المسوقة للسجائر مقابل مبالغ مالية طائلة

في يد الشرطة الإسرائيلية تسجيل آخر لنتنياهو حول اللقاءات مع ناشر يديعوت أحرنوت

شهيد في مخيم الفارعة بعد إدعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوع محاولة طعن

فواتير هدايا عائلة نتنياهو من السيجار والمشروبات الروحية وهدايا أخرى وصلت ل 400 ألف شيكل

الجنود من جيش الاحتلال والذين كانوا في موقع عملية الدهس، لم يدربونا على مواجهة مثل هذه العمليات

منفذ عملية القدس كان يطلع على مواد دعائية لتنظيم داعش

مصادر دبلوماسية: ايران تحصل على شحنة ضخمة من اليورانيوم الخام من روسيا

البحرية الامريكية تطلق عيارات تحذيرية على زوارق ايرانية بمضيق هرمز

واشنطن- فتح ملف التحقيق في حادث اغتيال الكولونيل يوسيف ألون عام 1973

مكتب التحقيقات الفدرالي الامريكي FBI فتح مجددا ملف التحقيق في حادث اغتيال الملحق الجوي الاسرائيلي لدى الولايات المتحدة الكولونيل يوسيف (“جو”) ألون عام 1973. بناء على معلومات أدلى بها الارهابي الدولي الملقب “كارلوس الثعلب” والمسجون في فرنسا، تشير الى ضلوع عناصر أمريكية – وليس إرهابيين فلسطينيين – في عملية الاغتيال

أنباء سوريا تفيد بمقتل خمسة وعشرين من عناصر داعش في عملية إنزال جوي في ريف دير الزور