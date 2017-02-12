أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

رؤية

القدس المحتلة – فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف، والإذاعة، والتليفزيون الإسرائيلي، اليوم الأحد:

“يديعوت احرونوت”:

الوزير بنيت: اذا تحدث نتنياهو مع ترامب عن الدولة الفلسطينية فسترتعد الأرض تحت أقدامه

مكتب نتنياهو: تصريحات الوزراء عن لقاء نتنياهو مع ترامب قبل اللقاء يضع عقبات، وعلينا سماع رأي الرئيس الأميركي

المجلس الوزاري المصغر يجتمع لمناقشة الملفات التي سيتم طرحها خلال اجتماع نتنياهو – ترامب

قبيل اجتماع “نتنياهو” مع الرئيس الأمريكي.. معارضة للوجود الإيراني في سوريا

كوريا الشمالية تجري تجربة على صاروخ “بالستي”

مقتل شاب فلسطيني في اسدود اثر تعرضه للطعن بسكين

“محمد القوقا” الذي قتل بانفجار الأسبوع الماضي هو مهندس صواريخ يعمل لدى الجناح المسلح لـ”حماس” والحادث نتج عن انفجار صاروخ مضاد للدبابات أثناء تطويره

مجلس الأمن الدولي يخفق في التوصل الى صيغة للتنديد بالعمليات التي تتعرض لها إسرائيل، والأخيرة رفضت إضافة قرار مجلس الأمن حول الاستيطان

الجيش الاسرائيلي منع وقوع “إسرائيلي” جديد في أسر حماس من “حولون” حاول التسلل لغزة قرب نتيف عهسرا

روسيا تنظر في تسليم سنودن هدية لترامب الذي وصفه بالخائن الذي يجب إعدامه

الوزير اردان يعتبر انه يجب على المستشار القانوني للحكومة الدفاع امام المحكمة العليا عن القانون الخاص بتنظيم الاستيطان

وزير الخارجية الأردني يبحث مع عريقات تحركات إنهاء الجمود في العملية السلمية

وزير الخارجية الالماني يستنكر القصف الصاروخي على مدينة ايلات الليلة قبل الماضية

سحب تصاريح الاقامة من أبناء عائلة منفذ عملية بيتاح تكفا، واعتقال صديقيه، ووالده، وشاب يُشتبه بأنه نقله بسيارته الى داخل “الخط الأخضر”

رئيس وزراء العراق العبادي بعد اتصال مع ترامب: العراق لن يشارك في أي صراعات إقليمية أو دولية

اصابة جنديين قرب بيت لحم

الجنرال احتياط يومطوف ساميا: أريد أن أكون رئيسا للوزراء

وزير السياحة التركي يطالب إسرائيل بإعفاء الأتراك من التأشيرة

ولي العهد السعودي: العلاقات السعودية- الأميركية استراتيجية وتاريخية

الجيش التركي والمعارضة السورية يدخلان مدينة الباب شمال سوريا

شمخاني: المقاتلات الروسية لا تزال تستخدم المجال الجوي الايراني لاستهداف الإرهابيين

مقتل شخص وضابط شرطة في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن العراقية بمحيط المنطقة الخضراء

الكاتب الصحفي “بن دور يميني”: التحالف الجديد المعادي لإسرائيل (الحزب الديمقراطي، وجماعة ساندرز منافس كلنتون وهو يهودي)

مجموعة من الشباب الفرنسي تشتبك مع الشرطة في ضاحية باريس

“معاريف”:

لقاء ترامب على أجندة المجلس الوزاري المصغر، ومواقف الوزراء قبيل زيارة نتنياهو لواشنطن ولقائه الرئيس الأميركي: القضية الايرانية، والمفاوضات السياسية، والوضع في سوريا

السفيرة الأميركية أوضحت للفلسطينيين أن احتفالاتهم في الأمم المتحدة انتهت بوقفها تعيين سلام فياض ممثل للأمم المتحدة في ليبيا

مشروع قانون إسرائيلي يمنع على المحكمة العليا الإسرائيلية إلغاء قانون سنته الكنيست الإسرائيلية

ليبرمان: إن تم توجيه لائحة اتهام ضد “نتنياهو” سأوصيه بعدم تقديم استقالته

نفتالي بينت يهدد نتنياهو بإشعال الأرض في حال أقدم نتنياهو على ذكر فلسطين أمام ترامب، ومكتب نتنياهو يندد بالتهديدات

ترامب تراجع عن نقل السفارة إلى القدس

نيويويورك تايمز: ترامب ينوي اشراك العرب في تحركات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين، وينوي اشراك الاردن والسعودية ومصر بالموضوع، والدول العربية اشترطت ألا يقوم بخطوات استفزازية مقابل بذلهم جهود لإحلال السلام

نتنياهو يطلع رئيس الدولة على المواضيع التي ينوي مناقشتها مع ترامب

واشنطن تحبط تعيين سلام فياض مبعوثا دوليا الى ليبيا

يئير لبيد: انتخابات إسرائيلية جديدة متوقع اجراءها أيلول المقبل

المخابرات المصرية تكشف عن تفكيك شبكات تقدم الدعم المادي واللوجستي للجماعات الإرهابية

الوزير إردان يعرب عن صدمته من قيام عدد من اليهود المتشددين بالاعتداء على جندي من الجيش الاسرائيلي

ترامب يصف الجهاز القضائي في الولايات المتحدة بعديم الفائدة

“هآرتس”:

رئيس الدولة يعرب عن معارضته الشديدة للقانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني للمستوطنات: سيجعل إسرائيلي دولة عنصرية

رئيس حزب البيت اليهودي: ممنوع النطق بعبارة “الدولة الفلسطينية” في اللقاء مع الرئيس الأميركي، وسترتعد الأرض اذا تم بحث ذلك

ليبرمان يعرب عن معارضته لقانون المستوطنات، لأنه يسيء للمشروع الاستيطاني، ويقول: تم اقراره من أجل مصالح انتخابية، وعلى نتنياهو ألا يقدم استقالته إذا قدمت لائحة اتهام ضده

حرب كلامية بين واشنطن وطهران.. روحاني : لا نخشى التهديدات الأميركية

حظر النشر في تفاصيل عملية “بيتاح تكفا”

الرئيس الأميركي ينتقد الاستيطان الإسرائيلي

وزارة الخارجية تنفي اتخاذ اسرائيل قرارا بتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع السنغال ونيوزيلندا

سارة نتنياهو: نتنياهو لم يكن أعرف عن الهدايا التي حصلت عليها من ميلشن

موغيريني: إدارة الرئيس ترامب تؤكد أنها ملتزمة بالتنفيذ الكامل للاتفاق النووي مع إيران

تدريبات عسكرية واسعة للجيش شمال النقب وجنوب جبل الخليل

أيمن عودة: أوجه الشبه كثيرة بين نتنياهو وترامب

لمناسبة عيد الشجرة : اعادة زرع الأشجار في حيفا بدل الاشجار التي احترقت

منظمة العفو الدولية تندد بإقدام بلاروس على تسليم السلطات في اذربيجان الاسرائيلي الكسندر لابشين

عضو الكنيست الإسرائيلي “حييلق بار” من المعسكر الصهيوني: على “نتنياهو” البت في موضوع الصراع مع الفلسطينيين، وهل يريد حل الدولتين أم لا.

جمعية حقوق المواطن : قيود قانونية على تعامل “الشاباك” مع السياسيين

إيران تفكك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية

متدينون حرديم يهاجمون جنديا إسرائيليا بزي عسكري

“إسرائيل اليوم”:

مقابلة مع الرئيس الأميركي ترامب: لدي احترام كبير لدولة إسرائيل، ويجب أن يتصرف الطرفان بشكل مقبول، وتكون صفقة جيدة للجميع، والتقدم في قضية المستوطنات لا يصب في صالح السلام، والاتفاق النووي الذي تم التوصل اليه مع ايران كارثي لإسرائيل، ودائما كان بيني وبين نتنياهو توافق

ليبرمان : يجب ألا يستقيل نتنياهو في حال وجهت ضده لائحة اتهام

لقاء بين الملياردير اليهودي شيلدون اديلسون والرئيس الأميركي ترامب، وادليسون مقرب من نتنياهو

منظمة نساء بالأخضر: على نتنياهو العودة من واشنطن بقرار فرض السيادة على الضفة

ترامب للرئيس الإيراني: احترس أفضل لك

ليبرمان : لسنا معنيون بمواجهة على حدودنا بالشمال أو الجنوب ، ولن نسكت على اي استفزاز، وعلى نتنياهو بحث التهديد الايراني في لقائه مع ترامب

احباط محاولة شابة فلسطينية تنفيذ عملية طعن على مدخل الحرم الابراهيمي واعتقال الفتاة وعمرها 17 عاما

“سي ان ان”: اعتقال عناصر من حزب الله في جنوب أميركا بشبهة الضلوع في تجارة المخدرات إلى أوروبا والولايات المتحدة

وزير الامن الداخلي “غلعاد اردان”: حان الوقت ليعي الفلسطينيون أن الوقت لا يعمل لصالحهم وأعمال البناء ستستمر

مسلحون يطلقون النار على نصب تذكاري لجندي درزي في بلدة بيت جن بالجليل

النائب سموتريتش عن كتلة البيت اليهودي يعرب عن خيبة أمل من انتقاد الرئيس الأميركي للاستيطان الاسرائيلي

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول إنه ينظر في إصدار مرسوم جديد حول الهجرة

“محطات الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلي”:

الناطق بلسان الأمم المتحدة ينفي تعيين تسيبي ليفني في منصب رفيع في الأمم المتحدة

الشرطة الإسرائيلية: لدينا شهادات تكذب أقوال “نتنياهو” وزوجته في قضية الهدايا من رجال الأعمال.

الوزير كاتس :”يجب على وزراء أعضاء في المجلس المصغر الامتناع عن اطلاق التصريحات الملتهبة لغرض كسب الأرباح السياسية

مصدر في حزب البيت اليهودي: كاتس يحاول جر الحزب الى مواجهة مع نتنياهو في الوقت الذي يسعى هو الى استبدال الأخير في رئاسة الحكومة

رواية “نتنياهو” في التحقيق معه في قضية الهدايا لا تنسجم مع إفادات الشهود في القضية

الجيش الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية

القناة العاشرة: الموضوع السوري، وليس الفلسطيني في مركز لقاء “نتنياهو” مع ترامب

القناة الثانية.. ليبرمان: ليس لدينا أي نية لبدء أي عمل عسكري في الجنوب أو الشمال ولسنا معنيين بالاستفزاز

الوزير كاتس ضد الوزير بنيت بشأن موضوع غزة

مدير المخابرات ماجد فرج في واشنطن ويلتقى مسؤولين استخباراتيين أميركيين

القناة الثانية: الشرطة بصدد تقديم توصية بمقاضاة نتنياهو بشبهة تلقيه هدايا

نيويورك تايمز: ترامب ربما يطلب مساعدة دول عربية لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي

الجيش الاسرائيلي اعتقل أفراد عائلة في السموع جنوب الخليل بعد العثور على أسلحة لديهم

الشرطة لم تفتح تحقيقا في الاعتداء على فلسطيني من كفر قاسم من قبل مستوطنين، اعتقاداً منهم بأنه منفذ عملية “بيتح تكفا” الخميس الماضي

رئيس حزب البيت اليهودي: لقاء نتنياهو مع ترامب يعتبر امتحان الحياة لـه

ترحيب إسرائيلي وانتقادات فلسطينية لمنع واشنطن تعيين سلام فياض مبعوثا للأمم المتحدة

كازاخستان توجه دعوات لجولة جديدة من المفاوضات حول الأزمة السورية في استانا

التحالف الدولي يستهدف بغارة جوية القيادي في” داعش” الفرنسي الجنسية رشيد قاسم قرب الموصل

السلطات المصرية تعلن عن فتح معبر رفح استثنائيا في كلا الاتجاهين

مصادر فلسطينية: إصابة 3 فلسطينيين بنيران قوة إسرائيلية خلال مواجهات جنوب نابلس

تركيا تعتقل 12 شخصا خلال تفريق تظاهرة خارج جامعة أنقرة

الاشتباه بمحاولة دهس سائق فلسطيني جنود قرب الخليل

الرئيس الأميركي يبحث مع رئيس الوزراء العراقي تطورات المعركة ضد “داعش”

الرئيس السوري يصرح بأن فكرة انشاء مناطق آمنة في سوريا غير واقعية على الاطلاق

فرنسا: اعتقال 4 اشخاص خططوا لارتكاب اعتداءات ارهابية

سوريا: القوات النظامية تتمكن من التقدم نحو مدينة الباب (معقل داعش)