أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

رؤية

القدس المحتلة – نستعرض فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف، والإذاعة والتلفزيون الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء:

“يديعوت احرونوت”:

نتنياهو صد كل المحاولات للضغوط عليه.. مؤتمر لليمين شارك فيه وزراء من الليكود للضغط عليه.. ويقول: أنا من سيقود المرحلة القادمة

نتنياهو سيطلب إعادة الجاسوس الإسرائيلي “جوناثان بولارد” إلى إسرائيل

نتنياهو سيتنازل عن حقيبة الاتصالات المحببة اليه وسيسندها لأحد وزراء الليكود

القائد الجديد لحماس في قطاع غزة “متطرف، ومتشدد” ومعني بتقوية العلاقات مع إيران

انتخاب يحيى السنوار سيقود لمزيد من التطرف في قطاع غزة

اليوم تدريب في المدارس الإسرائيلي على محاكاة حدوث هزة أرضية

استقالة مستشار الأمن القومي الأميركي بسبب شكوك إمكانية تعرضه لضغوطات روسية

الليكوديين الجدد: آلاف ينضمون لحزب الليكود لجره نحو الوسط ولربما باتجاه اليسار

حماس بغزة تنتخب مكتبها السياسي والسنوار مسؤولا عن القطاع والحية نائبا له

نتنياهو يصل واشنطن، وسيلتقي اليوم بوزير الخارجية، تمهيدا للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب

نتنياهو: تطابق المواقف مع الرئيس الأميركي بشأن أزمات المنطقة

ميركل تلغي لقاء قمة بين الحكومتين الاسرائيلية والالمانية كان مقررا أيار القادم بسبب قانون “تسوية البؤر الاستيطانية”

كحلون: يجب عدم وضع قيود على رئيس الوزراء في تحركه السياسي لتحقيق السلام وعلينا عدم تفويت هذه الفرصة

الوزير بنيت: الدولة الفلسطينية هلوسة سياسية

اسرائيل تحذر رعاياها من السفر إلى كوريا الشمالية

اعتقال رئيس بلدية كفار سابا بتهمة الرشوة

تدريب للجبهة الداخلية في المدارس اليوم

ارتفاع نسبة المعارضين لإقامة الدولة الفلسطينية في الولايات المتحدة، بواقع 42% بعدما كانت 37%، ومع ذلك فالأغلبية مع إقامتها بنسبة 45%

اعتقال ممثل وكالة التنسيق والتعاون التركية على معبر “ايرز”

انتخاب يحيى السنوار قائدا لحركة حماس في قطاع غزة

رئيس مجلس العموم البريطاني بيركو يحل اليوم ضيفا على الكنيست

رئيس الدولة يقدم منح لثمانية أكاديميين متفوقين يدرسون لنيل شهادة الدكتوراه

تقديم لائحتي اتهام ضد سجينين أمنيين فلسطينيين لطعنهما سجانين مطلع الشهر الجاري

ترامب: كوريا الشمالية هي مشكلة كبيرة جدا وسنتعامل معها بحزم شديد

العثور على صناديق لتخزين الأسلحة في رهط

الانهيار: اصابة 4 اشخاص بانهيار رافعة في تل ابيب

“معاريف”:

الخليفة: انتخاب يحيى السنوار قائدا لحماس في غزة خلفا لهنية، ويعني ذلك سيطرة كتائب القسام على القطاع

التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة كان دائما متينا للغاية وسيتعزز أكثر

عصر ترامب.. اللقاء الهام غدا مع نتنياهو

المديرة التنفيذية لـ منظمة “كسر الصمت” تترك منصبها بعد خمس سنوات، استقالتها جاء من باب تجديد الدماء في المؤسسة حسب ما نشرت على صفحتها

نتنياهو: نتشاطر مع الرئيس ترامب النظر حول التهديدات الكبيرة في المنطقة، ولكن أيضا حول الفرص التي تكمن فيها

يحيى السنوار قائد حماس الجديد في قطاع غزة لا يعرف الحلول الوسط مع إسرائيل ولديه فكرة في المواجهة معها إلى النهاية

آفي ديختر: المواجهة مع حماس ستكون أقرب مما نتوقع، وانتخاب السنوار سيعجل من المواجهة التي تستعد لها حماس

رئيس الدولة يرى انه يجب البت في مسألة السيادة على الضفة الغربية قبل سن قوانين فيها

وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على القدس كاملة ومناطق بالضفة

اسرائيل تطلق الاربعاء المقبل قمرين اصطناعيين لأهداف علمية

البنتاغون: وجهنا ضربات دقيقة ضد مواقع لـ”داعش” انطلاقا من شرق المتوسط

اطلاق نار باتجاه مركبة في يافا

“هآرتس”:

تنسيق وثيق بين إسرائيل والسيسي.. مصر تنجح في إضعاف “داعش” في سيناء، والتنظيم يتهم إسرائيل بالاشتراك مع مصر في اضعافه

حماس تنتخب سنوار رئيسا لها خلفا لهنية الذي يتوقع أن يستبدل مشعل

الأمين العام للأمم المتحدة: لا لمنع تعين سلام فياض مبعوثا دوليا لليبيا، لقد كان الشخص المناسب بالمكان المناسب

سيناتور أميركي: ترامب خطط لنقل السفارة الأميركية في اليوم الأول لولايته

“الكنيست” تلغي مرسوم الصحافة المعمول به في إسرائيل منذ الانتداب البريطاني ما سيعطي مزيدا من حرية الصحافة

الكاتب الصحفي ” الوف بن ” – قمة الخوف: أمام ترامب، سيضطر نتنياهو الى المشي على أطراف اصابعه

قائد اليمين في هولندا: المساجد مثل معابد النازية، وسأحظر بيع القرآن

استقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي.

تركيا أم الأكراد، التحدي الأكبر الذي يواجه الرئيس الأميركي في الحرب على “داعش” في سوريا

الكاتب الصحفي “براك رابيد”: اختيار السنوار زعيما لحماس في غزة يمثل زلزالا لجميع الأطراف.. رجل الأيديولوجيا، ولا يعرف الحلول الوسط مع إسرائيل، ويؤمن بإبقاء الصراع على نار منخفضة حتى ينهك قواها

وزير المالية لن يوافق على أي تأجيل آخر لموعد انطلاق بث برامج هيئة البث الاسرائيلي

هيرتسوغ: الاستيطان خطر على المشروع الصهيوني

أكثر من 600 حاخام يوقعون على عريضة تعارض تعيين ديفيد فريدمان سفيرا للولايات المتحدة في إسرائيل

الرئيس عباس يلتقي بمحامين اسرائيليين ويؤكد لهم تمسكه بالسلام

مديرة عامة مؤسسة “نكسر الصمت” الاسرائيلية اليسارية تستقيل من منصبها

مقتل شخصين أحدهم من حماس في حادثي نفقين جنوب القطاع

الكرملين يرجح عقد لقاء بين بوتين وترامب في يوليو المقبل

اتهام 3 شباب من الضفة بسرقة منـازل بمنطقة الخضيرة

“إسرائيل اليوم”:

نتنياهو، سأقود التحالف التاريخي مع الولايات المتحدة الأمريكية

نتنياهو: التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة دائما كان متينا للغاية، وسيتعزز أكثر، وأعتزم قيادة هذا التحالف التاريخي بين البلدين

“كبير القتلة” احتل رأس الهرم في قيادة حماس في غزة

التقرير السنوي لقسم التحقيقات مع أفراد الشرطة يشير الى احالة مائتين وثلاثين شرطيا الى المحاكمات العام الماضي

نشطاء من حزب الليكود: ندعم رئيس الحكومة، والبناء في المستوطنات

سيناتور أميركي: “ترامب” تراجع في اللحظة الأخيرة عن قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس

تمديد امر اغلاق “بيت الشرق” لستة أشهر

الرئيس التركي أوردغان: توسعة المستوطنات في الضفة الغربية استفزاز

“الشاباك”: اعتقال خليتين في محافظتي جنين ورام الله كانتا تخططان لتنفيذ هجمات ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين

اصابة شرطي بجروح في البلدة القديمة من العاصمة بعد اعتداء فلسطينيان عليه

الوزير اكونيس يعارض اقامة دولة فلسطينية

سفارة إسرائيل بواشنطن: “السنوار” على قوائم أميركا للإرهاب

الشرطة: اعتقال شاب من المكر بشبهة حيازة بندقية

“محطات الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلي”:

استقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي

القائم بأعمال رئيس الوزراء الوزير شتاينس: المواجهة القادمة مع حركة حماس هي مسألة وقت

يحيى السنوار: لا أسع?ى لمنصب؛ ولكن سأجعل نتنياهو يبكي على منصبه

ضابط سابق بالشاباك “يرون بلوم”: يحيى السنوار سيجعل اسرائيل تشتاق لإسماعيل هنية

القناة العبرية “10”: السنوار الأكثر تطرفا في حماس، ويحمل عقيدة عسكرية عدائية وموقف متشدد في المواجهة ضد إسرائيل

القناة الثانية: حماس اختارت يحيى السنوار زعيما جديدا لها في غزة، الذي كان ضمن الفريق الذي خطف وقتل الجندي الإسرائيلي نحشون فاكسمان، وتحرر عام 2011 في صفقة تبادل الأسرى ليحل مكان هنية

موقع “ويللا”: انتخاب السنوار انتصار لمعسكر الصقور في حماس، وأصبح خلال سنوات الأسير رقم واحد لدى إسرائيل، وهو العدو رقم “واحد”، ويقود خط الصقور، والتيار الأكثر تشدد في حماس فهو يفهم احتياجات حماس السياسية والعسكرية

القناة 10: جنود ومجندات يعملون بالدعارة في شوارع ايلات

القناة السابعة : الرسالة وصلت للرئيس الأميركي.. “نتنياهو” مع حل الدولتين

الكنيست تفتح غدا ابوابها امام الجمهور لمناسبة عيد ميلادها

أنباء العراق تتحدث عن مقتل وزير المالية في تنظيم “داعش” الارهابي في غارة لطيران التحالف الدولي

سوريا: مصادر المعارضة تفيد بمقتل عدد من أفراد قوات النظام إثر تفجير مبنى كانوا يتحصنون فيه

الرئيس اللبناني يلتقي نظيره المصري في القاهرة

الأمين العام للأمم المتحدة يأسف لقيام الولايات المتحدة واسرائيل بالحيلولة دون تعيين سلام فياض مبعوثا دوليا الى ليبيا