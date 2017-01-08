أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

رؤية

رام الله – اهتمت الصحف الإسرائيلية، الصادرة صباح اليوم الأحد، بمجموعة من الأخبار والقضايا، أبرزها التحقيق مع نتنياهو، ومطالبته المساعدة من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في الحصول على فيزا لرجل أعمال، وكذلك مظاهرات في تل أبيب من أجل وحدة المجتمع الإسرائيلي.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحافة الإسرائيلية:

“يديعوت أحرونوت”:

كفى للتحريض: مهرجان جماهيري في ميدان رابين ضد التحريض والانقسام. تظاهرة لليمين بالمكان وأحد أفرادهم اقتحم المنصة واعتقلته الشرطة

اعتقال مستوطن إسرائيلي على خلفية التحريض ضد رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي جادي أيزنكوت

رؤساء هيئة الأركان السابقون في حملة لدعم أيزنكوت: رؤساء الأركان اجتمعوا ورفعوا رسالة دعم لرئيس الأركان أيزنكوت

هتافات التحريض ضد أيزنكوت: أيزنكوت احذر رابين يبحث عن صديق

نائب وزير الدفاع يقدم مشروع قانون: الحصانة للجنود خلال تأديتهم العمليات ضد الإرهاب. العفو فوري عن جنود شاركوا في عمليات عسكرية

نائب الوزير بن دهان: يجب أن نحمي الجنود في معركتهم ضد الإرهاب

نتنياهو تدخل لدى وزير الخارجية الأمريكية جون كيري لتجديد فيزا لرجل الأعمال أرنون ميتشل

أزمة بالائتلاف الحكومي إثر نقاش فتح المحلات التجارية أيام السبت

الرئيس عباس: التصريحات حول نقل السفارة الأمريكية للقدس عدوانية

تسبي ليفني: يتوجب على المستشار القضائي أن يحسم سريعا القضايا التي يجري التحقيق مع نتنياهو حولها

الاستخبارات الأمريكية: موسكو سعت إلى تسهيل انتخاب ترامب وتقويض حملة هيلاري كلينتون

ترامب: القرصنة لم يكن لها تأثير على الانتخابات

إصابة مفتش التربية والتعليم في الوسط العربي في لواء المركز بجروح إثر تعرضه لإطلاق النار

فلوريدا: 5 قتلى و8 مصابين بإطلاق نار في مطار فورت لودرديل

روسيا تعلن البدء بخفض قواتها في سوريا وسحب اسطول حاملة الطائرات “الأميرال كوزنيستوف”

حزب الله يعين بديلا عن القائد مصطفى بدر الدين الذي قتل في سوريا

فصل أكثر من 6 آلاف شرطي وموظف في أنحاء تركيا من عملهم ليبلغ عدد المفصولين منذ الانقلاب الفاشل إلى 100 ألف موظف وعسكري

رئيس الوزراء التركي يبدأ زيارة رسمية لبغداد وتشمل إقليم كردستان

نتنياهو يشكر الولايات المتحدة لاعتمادها قرارا يندد بالقرار الأممي بشأن الاستيطان

أشدود – اعتقال شاب يهودي بشبهة طعن فلسطيني من المناطق

رئيس الكنيست يوعز إلى ضابط الكنيست بتوفير الحماية للنائب أرئيل مرغليت بعد تزايد التهديدات الموجهة ضده

وفاة 10 أشخاص بسبب موجة البرد في بولندا

مقترح بأن تكون قيادة الدرجات الكهربائية بعد الحصول على رخصة قيادة

أردوغان: سأدعم قانون الإعدام بعد موافقة البرلمان عليه

“معاريف”

التحقيق مع نتنياهو، نتنياهو طلب وكيري ساعد في الحصول على فيزا لرجل أعمال

محامي نتنياهو: هدايا السيجار ليست مخالفات جنائية

مهرجان جماهيري في ميدان رابين للوضع حد للتحريض إثر محاكمة الجندي ازاريا

الفلسطيني الذي قام بتصوير ازاريا أبو شمسية يدفع الثمن. مستوطنون تهجموا عليه والجيش تدخل، ثم قاموا بإلقاء الحجارة على منزله

في حقبة دونالد ترامب، نتنياهو يتلمس إمكانية هزة سياسية بتحقيق اتفاق سياسي مع العرب

محامي الدفاع عن الجندي القاتل في الخليل، لن نتنازل عن الاستئناف

الكاتب الصحفي “بني كسبيت”: علاقة حب بين يعلون ولبيد

تظاهرة إسرائيلية في تل أبيب تدعوا للوحدة في المجتمع الإسرائيلي بعد التوتر الذي ساد في أعقاب إدانة الجندي القاتل في الخليل

على الرغم من قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، إعادة جثامين اثنين من الشهداء الفلسطينيين

رئيس الدولة: الجيش الاسرائيلي هو جيش الشعب وجيش جميع المواطنين

النائبة يحيموفيتش: لحظة اضطرار نتنياهو إلى تعليق عمله أخذت تقترب بسبب الفساد

توتر في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بسبب معارضة المتدينين لمشروع قانون لفتح المحلات التجارية أيام السبت في تل أبيب

موظف في السفارة الإسرائيلية في لندن صُور وهو يطلب إسقاط نائب وزير بريطاني، جاء ذلك في تقرير سري صورته قناة الجزيرة عن نشاط اللوبي الإسرائيلي في بريطانيا

وفد من السفراء الأفارقة يزور إسرائيل هذا الأسبوع للقيام بجولة في المستوطنات المجاورة لقطاع غزة

مستشار سابق لنتياهو متهم بالحفاظ على وضعه السياسي على حساب الجمهور، وإنه يقف في الجهة المخالفة للقانون

مجلس النواب الاميركي يندد بقرار مجلس الامن ضد الاستيطان الاسرائيلي، ونتنياهو يرحب

رئيسة المحكمة العليا الاسرائيلية تحذر من التهجم على قضاة المحكمة العسكرية لإدانة جندي بقتل فلسطيني

النيابة العامة تستأنف قرار رفع الإقامة الجبرية عن النائب باسل غطاس

تمديد فترة اعتقال الشاب العربي المشتبه فيه بقتل المواطن غاي كافري

هآرتس:

كيري: نقل سفارة الولايات المتحدة للقدس سيؤدي إلى انفجار في المنطقة

نتنياهو سُجل وهو يتفاوض مع رجل أعمال على منافع متبادلة

3000 إسرائيلي تظاهروا في تل أبيب من أجل وحدة المجتمع الإسرائيلي

تسبي ليفني: نتنياهو فقد شرعيته الاخلاقية، فقد شرعن سرقة الاراضي في عمونة، وشرعن الاعتداء على سلطة القانون في قضية الجندي ازاريا، ويتعامل واسرته كأحد رجال الاعمال

تمديد اعتقال المشتبه بإطلاق النار في حيفا لمدة 10 ايام، صديقة المتهم: لا يمكن ان يكون الحادث على خلفية تطرف قومي. عائلة القتيل كافري: تمت العملية على اساس قومي

فرنسا تميز للمرة الأولى منتجات المستوطنات

وزير العمل كاتس لا ينوي زيادة عدد المراقبين على العمل رغم ان عدد المراقبين يبلغ ثلث العدد المنصوص عليه عالميا

مدون إسرائيلي اعتقل في بلاروس قد يسلم لأذربيجان لانتقاده الرئيس

تفاقم أزمة الكهرباء في قطاع غزة، والاحتجاجات تخرج للشوارع

ليبرمان: على الوزراء البقاء صامتين حول العفو عن عزاريا

وزير الدفاع السابق موشه يعلون، لم أصف في يوم ما الجندي اليئور آزريه بالقاتل

ترامب يعين في منصب مدير الاستخبارات سناتورا سابقا يخضع لعقوبات روسية

صبيان يرشان كتابات بذيئة ضد الأقليات والشرطة في قرية غاني تكفا

فريق ترامب يطلب من السفراء الذين عينهم أوباما مغادرة مناصبهم

روسيا تبدأ تقليص قواتها في سوريا

معلمون إسرائيليون يخرجون ضد مشروع قانون لوزير التربية والتعليم الإسرائيلي يمنع دخول منظمات يصنفها إنها تعمل ضد أمن الدولة من الدخول للمدارس الإسرائيلية

اللجنة الوزارية لشؤون التشريع تناقش مشروع قانون يهدف إلى زيادة التوعية لمنع التدخين

محطات الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلي:

القناة الثانية: كحلون وهيرتصوغ يجريان اتصالات لتشكيل ائتلاف حكومي بعد توقع استقالة نتنياهو. كحلون وهيرتزوغ ينفيان حصول ذلك

القناة العاشرة: القضية 2000 ضد نتنياهو. تلقى السيجار والخمور من رجل أعمال إسرائيلي مقابل فيزا لامريكيا لمدة 10 سنوات

القناة العاشرة: امتلاك الشرطة أدلة وتسجيلات قاطعة تُشير إلى ضلوع رئيس الوزراء بقضية فساد

قمر تجسس صناعي إسرائيلي يكتشف مخبئ سري لروسيا للصواريخ المتطورة في سورية

الرئيس الأمريكي المنتخب يصرح بأن روسيا غير مسؤولة عن هجوم السايبر على الولايات المتحدة الأمريكية

اصابة 15 عاملا فلسطينيا بانقلاب مركبة قرب اللد

مقربون من نتنياهو يرفضون الدعوات لاستقتاله على خلفية التحقيقات الجنائية ضده.

القناة الثانية الإسرائيلية: وزير المالية الإسرائيلي يفحص إمكانية حكومة بديلة حال اضطر نتنياهو للاستقالة

في استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، نفتالي بنت رئيس حزب البيت اليهودي مرشح معسكر الوطني لرئاسة الحكومة

الجيش الاسرائيلي يعتقل أربعة فلسطينيين

الرئيس السابق للمحكمة العليا الإسرائيلية، القضاة ليسوا يساريين، بل هم مهنيين

القناة الثانية: الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

المحكمة تنظر اليوم في استئناف النيابة العامة لرفع الاقامة الجبرية عن عضو الكنيست باسل غطاس

اعتقال احد سكان القدس للاشتباه فيه بترديد هتافات تحريضية ضد رئيس اركان جيش الدفاع

لبنان ينتظر خطة الفصائل الفلسطينية بشأن بناء جدار حول مخيم عين الحلوة

إسرائيل تفرج عن راعي غنم وتسلمه لقوات اليونيفيل

الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي تحتفل بعيد الميلاد المجيد

14 قتيلا بانفجار في إعزاز بريف حلب

سكان مستوطنة عمونا يحذرون من إعادة دراسة نشاطهم إن لم تنفذ الدولة التزاماتها

الجيش التركي يعلن مقتل 32 مسلحًا من تنظيم داعش الإرهابي شمالي حلب

قوات الأمن المصرية تقبض على المتهم بذبح قبطي يعمل ببيع الخمور

العربي الجديد: حماس اجرت محادثات حول ملف الاسرى مع مسؤولين مصريين في القاهرة

السلطات الاسرائيلية قررت ان تعيد اليوم جثماني فلسطينييْن

مقتل 32 عنصرا من داعش جراء الغارات التركية في شمال حلب

اصابة شخصين جراء سقوط طائرة خفيفة بمنطقة هشارون