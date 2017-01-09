أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

رؤية

القدس المحتلة – نستعرض فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف، والإذاعة، والتلفزيون الإسرائيلي، اليوم الإثنين:

“يديعوت احرونوت”:

“ارهابي” اقتحم بسرعة منطقة تجمع جنود .. مقتل أربعة جنود في حادث دهس في حي أرمون هانتسيف بالقدس واصابة 15 بجراح – قوات الأمن فرضت طوقا على حي جبل المكبر واعتقلت عائلة المنفذ فادي القنبر

نتنياهو: منفذ عملية الدهس استوحى العملية من عمليات الدهس في فرنسا والمانيا

والدة المجندة شير حجاج حاولت الاطمئنان على ابنتها دون رد

منطقة عملية الدهس في القدس تفتقر للحراسة الأمنية الإسرائيلية، لهذا كان فيها أكثر من عملية

اعتقال أخت الشهيد فادي القنبر لوصفها له بالشهيد

الولايات المتحدة وأوروبا وتركيا تدينان عملية الدهس بالقدس

الرئيس ريفلين يتوجه بزيارة رسمية الى جورجيا

رئيسة كتلة ‘البيت اليهودي’ شولي معلم : مسؤولية العملية تقع على السلطة الفلسطينية، السلطة تقوم بإنشاء منظومة تحريض داخل جهاز التربية والتعليم

وزيرة الثقافة “ميري ريغيف” : سنحارب جذور الإرهاب، التحريض في جهاز التربية والتعليم ووسائل الإعلام الفلسطينية

نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوطوبيلي من الليكود: هذه العملية هي رد السلطة الفلسطينية على مؤتمر باريس’، وطلبت من المجتمع الدولي، في محاولة للعب دور الضحية، منع التحريض الفلسطيني في جهاز التربية والتعليم.

أرنون موزس ناشر يديعوت أحرنوت شريك نتنياهو في القضية الجنائية رقم 2000.

نتنياهو وناشر الصحيفة “ميني موزيس” خضعا للتحقيق بالشرطة.. احد موظفي مكتب نتنياهو كان سجل اللقاء بين الاثنين، واتفقا على صفقة يتم من خلالها الترويج لنتنياهو واعلاء شانه مقابل الحد من نشاط صحيفة “إسرائيل اليوم”

وزير الاسكان غالانت : من جهة نمد يدنا للسلام لكل من يريد التعايش معنا، لكن لا يمكن الاستسلام لوضع يخرج فيه أب لأربعة، بشاحنة ويدهس الناس. والمعنى واضح، يجب قتله، يجب هدم بيته ويجب طرد عائلته.

أعضاء من الكنيست الإسرائيلي يطلبون فتح تحقيق في العلاقة بين نتنياهو وصحيفة إسرائيل اليوم

المحكمة ترفض الاستئناف على رفض الاعتقال المنزلي للنائب باسل غطاس

اتهام شرطي وشرطية بالتنكيل باثنين من سكان شرقي القدس في حادثين منفصلين

اتهام 3 جنود من الجيش الاسرائيلي بتجارة السلاح

حادث مخجل لمساعد مساعد السفير الاسرائيلي في لندن كاد ان يتسبب بأزمة مع لندن.. الجزيرة سجلت لمساعد السفير وهو يتفوه في مظاهرة ضد اعضاء في البرلمان

وفاة الرئيس الايراني السابق رافسنجاني

مَن هو ملك الجهاد العالمي؟.. داعش أم القاعدة

“معاريف”:

قتلى عملية القدس 3 مجندات وجندي .. جبل المكبر صاحبة تاريخ طويل في “الارهاب”

حال تم توجيه لائحة اتهام لنتنياهو سيقدم استقالته رغم أن القانون لا ينص على ذلك

اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع تصادق على مشروع قانون يمنع منظمة كسر الصمت من دخول المدارس الإسرائيلية.

نتنياهو ووزير الدفاع يتفقدان مكان الحادث . نتنياهو: مرتكب عملية الدهس “الإرهابية” من مؤيدي “داعش”

اعتقال 9 أشخاص على خلفية عملية القدس

رئيس بلدية القدس “نير بركات”: علينا أن نحسن الأمن في القدس

النائب اورون حزان من الليكود : عملية القدس نتيجة مباشرة لمحاكمة الجندي ازاريا

الوزيرة “ميري ريغف”: لا يوجد فرق بين مواطن من سكان القدس الشرقية ورام الله أو طهران.

هيلاري كلينتون لن تترشح لأي انتخابات بعد اليوم

اللجنة الوزارية لشؤون التشريع تناقش مشروع قانون يهدف الى زيادة التوعية لمنع التدخين

عضو الكنيست عن البيت اليهودي، موطي يوغيف : جذور المشكلة تعود للتحريض في جهاز التعليم ووسائل الإعلام الفلسطينية، علينا محاربة هذه المشكلة خاصة بمناهج التعليم التي نسيطر عليها وتلك التي تدرسونها في الأونروا’.

الكاتب الصحفي “ارئيل كهانا” : سلام سعودي – إسرائيلي برعاية ترامب، اتفاق مرحلي” جديد

“هآرتس”:

عملية دهس بالقدس تؤدي لمقتل ضابطة ومجندتين وجندي، وإصابة 15 شخصا.. ومقتل منفذ العملية فادي قنبر من جبل المكبر

المجلس الوزاري المصغر يقرر هدم منزل عائلة منفذ العملية وعدم تسليم جثمانه، واعتقال كل من أيّد العملية على مواقع التواصل الاجتماعي إداريا

الجيش الاسرائيلي يجري تحقيق مع الجنود الذين فروا من العملية، ولا يمكن الربط بين قضية الجندي ازاريا والعملية

فرار الجنود من مكان عملية الدهس كان بناءً على تعليمات الضابط المسؤول

الردع الإسرائيلي لم يكن مُجديا مع منفذ عملية الدهس في القدس، فهو كان يعلم بكل العقوبات الجماعية التي ستفرض على عائلته

المجلس المصغر قرر اعتقال المتعاطفين مع “داعش” اداريا

نتنياهو في جلسة الحكومة: نبذل جهودا كبيرة جدا من أجل منع تبني قرار آخر ضدنا في مجلس الأمن

عمليات الدهس، عمليات من السهل تقليدها

قبضة حديدية بعد عملية الدهس، حصار على جبل المكبر، وبيت عائلة المنفذ سيهدم.

الكاتبة الصحفية عميرة هس : نظرية الردع الإسرائيلية فشلت- السياسيون الإسرائيليون قدموا أنصاف تفسيرات لفشل الردع الإسرائيلي أمام عملية فادي القنبر الذي قتل أربعة جنود في عملية دهس، وتفسير ذلك كمن يبحث عن القطعة النقدية تحت الضوء وليس في مكان فقدانها.

التحقيق مع ناشر “يديعوت احرونوت” موزيس حول تقديم تسهيلات لنتنياهو مقابل ان يقوم بالحد من نفوذ صحيفة “إسرائيل اليوم”

التحقيق مع نتنياهو يشير لاحتمال عال جداً لوجود مؤشرات جنائية

شكوك بتلقي نتنياهو تمويل بمئات آلاف الشواقل لوجبات فاخرة من رجل أعمال استرالي صديق للعائلة.

الرئيس أبو مازن: ملتزمون بالمقاومة السلمية ونرفض العنف

منذ العام 2007 مات 582 جنديا من جيش الاحتلال، 177 انتحروا، 124 قتلوا في عمليات عسكرية، 281 ماتوا في بسبب مرض أو حادث.

رئيس الوزراء التركي: عملية القدس “إرهابية حقيرة”

الانتحار يشكل سببا رئيسيا لوفاة الجنود في العام الماضي

دان شابيرو يستتنكر بشدة اعتداء الدهس الإرهابي

محطات الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلي”:

القناة العبرية الثانية: منفذ عملية الدهس في القدس المحتلة اليوم أشترى الشاحنة مؤخرًا

مجلس الأمن الدولي يشجب اعتداء الدهس في القدس وشدد على أن الارهاب بجميع صوره يشكل الخطر الأكبر على السلام والأمن في العالم، ودعا الى تقديم الضالعين في الاعتداء الى العدالة.

الجيش يسمح بنشر أسماء القتلى في عملية الدهس في مدينة القدس

أخت منفذ عملية القدس، لا نعلم لماذا حدث معه ما حدث، وهو اتصل قائلاً إنه عائد لوجبة الغداء

تحقيق أولي بعد عملية الدهس في القدس، الجنود لم يهربوا، بل الضابطة المسؤولة عنهم طلبت منهم الاختباء

هل سبب هروب الجنود من موقع عملية الدهس بسبب إدانة الجندي القاتل في الخليل؟

القيادي بحماس فتحي حماد: تبقى لدولة إسرائيل 5 سنوات فقط حتى تزول

عدد الاعتداءات الإرهابية ازداد في الشهر الماضي

الجيش: اعتقال 11 مواطنًا بالضفة وضبط أسلحة محلية في بيت فجار

فرض حصار على منطقة جبل المكبر بسبب اضرابات حدثت في أعقاب عملية الدهس أمس.

مقتل مجندين وإصابة 10 على الأقل إثر هجوم مسلح كبير على حاجز أمني بمدينة العريش المصرية

جندي يعترف بأنه تردد في إطلاق النار خوفا من أن يصبح “اليئور آزريه” رقم 2

النيابة العامة الامريكية تقدم لائحة اتهام ضد مطلق النار في مطار فلوريدا

مقتل 12 شخصا في بغداد جراء انفجار سيارة مفخخة في سوق للخضار

عناصر من اليمين الإسرائيلي يتظاهرون في موقع عملية الدهس، وأطلقوا دعوات بأن يحرق جبل المكبر.