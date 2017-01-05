أبرز عناوين الصحف الفلسطينية اليوم الخميس

رؤية

رام الله – تناولت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والأيام، والحياة الجديدة) الصادرة، اليوم الخميس، خبر إدانة محكمة الاحتلال أمس الجندي الإسرائيلي قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف، بتهمة القتل غير العمد.

كما تناولت هدم 3 منازل في القدس وإخطارات بوقف البناء بـ 19 بيتا ومنشأة بسلفيت.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث:

القدس:

. هدم 3 منازل في القدس وإخطارات بوقف البناء بـ 19 بيتا ومنشأة بسلفيت.

. مراقبون: مؤتمر باريس مهم سياسيا للفلسطينيين.

. إدانة الجندي الاسرائيلي قاتل الشريف بتهمة “القتل غير العمد”.

. خسائر الاتحاد الاوروبي نتيجة سياسة هدم المنازل والمنشآت في مناطق “ج” خلال نصف عام 242.725 يورو.

. واشنطن: ندرك أن حل الدولتين لن يتحقق في الأسبوعين القادمين

. مبادرة من 5 نقاط لـ “الديمقراطية” و”الشعبية” من أجل انعقاد دورة توحيدية للمجلس الوطني.

. تبادل اتهامات بين روسيا وأميركا حول أضرار غاراتهما في سوريا.

. الحمد الله يطلع وفدا من البرلمان البريطاني على انتهاكات الاحتلال.

الأيام:

. الرئيس يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي وممثلة النرويج.

. الاحتلال يغرق مركبا للصيادين قبالة سواحل غزة.

. مواجهات عنيفة واعتقالات في مخيم شعفاط،، جرافات الاحتلال تهدم منزلين في بيت حنينا.

. الاحتلال يهدم بركسين ويردم 7 آبار في تقوع شرق بيت لحم.

. الجبهتان ” الشعبية” و” الديمقراطية” تطرحان مبادرة لعقد دورة توحيدية للمجلس الوطني.

. “حماس” توافق على المشاركة باجتماع “تحضيرية” دورة “الوطني”.

. الشرطة الاسرائيلية تحقق مع الشيخ رائد صلاح.

. القدس: السجن 8 سنوات ونصفا للفتاة مرح بكير، وسنتين لقاصرين.

الحياة الجديدة:

. الاحتلال يهدم ثلاثة منازل في القدس وأهالي بدرس ينقذون بيتا.

. عريقات: سنقابل نقل السفارة الأميركية الى القدس بقرارات مصيرية.

. الرئيس يؤكد التعاون مع فرنسا لإنجاح المؤتمر الدولي للسلام.

. المطران كابوتشي يوارى الثرى الاثنين المقبل في بيروت.

. الاحتلال يرفض الافراج عن الأسير نائل البرغوثي.

. الاحتلال يطلق النار بشكل متعمد على سيارة وكيل وزارة الصحة.

. وفاة مواطن ببئر في السموع وانتشال جثامين أربعة عمال احتجزوا اسبوعا في احد الأنفاق برفح.

. زعبي: اسرائيل تحاول كسر إرادة الناس من خلال الأطفال.