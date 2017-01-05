أبرز عناوين الصحف الفلسطينية اليوم الخميس

صحف فلسطينية
صحف فلسطينية

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 رام الله – تناولت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والأيام، والحياة الجديدة) الصادرة، اليوم الخميس، خبر إدانة محكمة الاحتلال أمس الجندي الإسرائيلي قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف، بتهمة القتل غير العمد.

 كما تناولت هدم 3 منازل في القدس وإخطارات بوقف البناء بـ 19 بيتا ومنشأة بسلفيت.

 وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث:

 القدس:

 . هدم 3 منازل في القدس وإخطارات بوقف البناء بـ 19 بيتا ومنشأة بسلفيت.

 . مراقبون: مؤتمر باريس مهم سياسيا للفلسطينيين.

 . إدانة الجندي الاسرائيلي قاتل الشريف بتهمة “القتل غير العمد”.

 . خسائر الاتحاد الاوروبي نتيجة سياسة هدم المنازل والمنشآت في مناطق “ج” خلال نصف عام 242.725 يورو.

 . واشنطن: ندرك أن حل الدولتين لن يتحقق في الأسبوعين القادمين

 . مبادرة من 5 نقاط لـ “الديمقراطية” و”الشعبية” من أجل انعقاد دورة توحيدية للمجلس الوطني.

 . تبادل اتهامات بين روسيا وأميركا حول أضرار غاراتهما في سوريا.

 . الحمد الله يطلع وفدا من البرلمان البريطاني على انتهاكات الاحتلال.

 الأيام:

 . الرئيس يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي وممثلة النرويج.

 . الاحتلال يغرق مركبا للصيادين قبالة سواحل غزة.

 . مواجهات عنيفة واعتقالات في مخيم شعفاط،، جرافات الاحتلال تهدم منزلين في بيت حنينا.

 . الاحتلال يهدم بركسين ويردم 7 آبار في تقوع شرق بيت لحم.

 . الجبهتان ” الشعبية” و” الديمقراطية” تطرحان مبادرة لعقد دورة توحيدية للمجلس الوطني.

 . “حماس” توافق على المشاركة باجتماع “تحضيرية” دورة “الوطني”.

 . الشرطة الاسرائيلية تحقق مع الشيخ رائد صلاح.

 . القدس: السجن 8 سنوات ونصفا للفتاة مرح بكير، وسنتين لقاصرين.

 الحياة الجديدة:

 . الاحتلال يهدم ثلاثة منازل في القدس وأهالي بدرس ينقذون بيتا.

 . عريقات: سنقابل نقل السفارة الأميركية الى القدس بقرارات مصيرية.

 . الرئيس يؤكد التعاون مع فرنسا لإنجاح المؤتمر الدولي للسلام.

 . المطران كابوتشي يوارى الثرى الاثنين المقبل في بيروت.

 . الاحتلال يرفض الافراج عن الأسير نائل البرغوثي.

 . الاحتلال يطلق النار بشكل متعمد على سيارة وكيل وزارة الصحة.

 . وفاة مواطن ببئر في السموع وانتشال جثامين أربعة عمال احتجزوا اسبوعا في احد الأنفاق برفح.

 . زعبي: اسرائيل تحاول كسر إرادة الناس من خلال الأطفال.

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