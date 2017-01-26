أبرز عناوين الصحف الفلسطينية اليوم الخميس

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رام الله – تصدر خبر استشهاد الشاب حسين أبو غوش من مخيم قلنديا، وإصابة آخر بجروح حرجة بزعم محاولتهما تنفيذ هجومين منفصلين، عناوين الصحف الفلسطينية (القدس، والأيام، والحياة الجديدة) الصادرة اليوم الخميس. كما ركزت الصحف على انتخاب ماجد الفتياني أميناً لسر المجلس الثوري لحركة فتح.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف:

القدس

. استشهاد شاب من مخيم قلنديا قرب مخماس بدعوى تنفيذ عملية دهس.. عمليات هدم بالقدس وأريحا وتوغل عسكري في بيت لحم ورفح واعتقالات بالضفة

. الرئيس في جلسة ثوري “فتح”: الإعلان عن آلاف الوحدات الاستيطانية سيكون له تداعيات خطيرة

. الإدارة المدنية الإسرائيلية تصادق على مشروع استخراج مياه جوفية من أريحا

. الخارجية الأميركية “تراجع” قرار إدارة أوباما تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية

. سكة حدد تصل تل أبيب بساحة البراق

. مستوطنو “عمونا” يتراجعون عن الاتفاق ويرفضون الإخلاء

. مسلحون يطلقون النار على مؤسسات في مخيم بلاطة

. “العليا” الاسرائيلية تعطي الضوء الأخضر لهدم منازل في قرى جنوب الخليل

الأيام

. شهيد من قلنديا بزعم محاولته تنفيذ عملية دههس وإصابة شاب بجروح خطيرة قرب قرية عابود

. الرئيس: نجري اتصالات عربية ودلية لتحريك ملف الاستيطان وسنتخذ خطوات لمنعه

. “ثوري فتح” ينتخب ماجد الفتياني أميناً للسر

. شروط نتنياهو: اعتراف فلسطيني بالدولة اليهودية وسيطرة أمنية إسرائيلية كاملة من النهر إلى البحر

. مجلس الأمن لم يتخذ أي إجراء حيال مصادق إسرائيل على بناء وحدات استيطانية

. الأرصاد: لا ثلوج في المنخفض الجوي

. محكمة لـ”حماس” تصدر أحكاماً متفاوتة بالجسن بينها المؤبد بحق ثمانية من كوادر حركة فتح

. إسرائيل تبدأ مرحلة التخطيط لتنفيذ مشروع وصول خط القطار السريع إلى حائط البراق

. أكثر من 100 مستوطن يقتحمون وينفذون جولات استفزازية

. خطر الهدم والإخلاء يتهدد سكان ثماني قرى جنوب الخليل بحجة تدريبات جيش الاحتلال

الحياة الجديدة

. استشهاد الشاب حسين أبو غوش من مخيم قلنديا وإصابة آخر بجروح حرجة بزعم محاولتهما تنفيذ هجومين منفصلين

. ” الكنيست” يرفض تشكيل لجنة تحقيق في أحداث “أم الحيران”

. “محاكم حماس” تصدر أحكاما جائرة بحق 8 من كوادر “فتح”

. الرئيس: الاعلان عن آلاف الوحدات الاستيطانية ستكون له تداعيات خطيرة

. ” ثوري فتح” ينتخب ماجد الفتياني أمينا للسر ومي كيلة وفايز أبو عيطة نائبين له

. الاحتلال يسحب إقامة عشرة أفراد من عائلة الشهيد فادي قنبر

. وزير الصحة يعفي النساء المعنفات من رسوم التقارير الطبية

. ” النواب الأردني” يحذر من نقل السفارة الأميركية للقدس