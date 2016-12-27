أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

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القدس المحتلة – تصدر خبر إخطار الاحتلال بهدم مسجد وبيوت في مسافر يطا، والقدس، وسماح الشرطة الإسرائيلية لعشرات المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى عناوين الصحف الفلسطينية (القدس، والحياة الجديدة، والأيام)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما تناولت تثمين مركزية فتح خلال اجتماعها قرار مجلس الأمن المتعلق بالاستيطان، وشكرت الدول التي دعمته.

وفيما يلي أبرزها:

“القدس”:

هنية يؤجل عودته.. أبو مرزوق يصل القاهرة لإجراء مباحثات مع المصريين

الأونروا توزع 3.2 مليون دولار على المتضررين من حرب غزة

منذ فوز ترامب: ارتفاع حاد في الاستيطان وهدم البيوت في القدس أكثر من 630 ألف مستوطن في الضفة والمدينة المقدسة

بلدية القدس تشرع مجددا بتغيير أسماء الشوارع في سلوان

الشرطة الإسرائيلية تسمح لعشرات المتزمتين باقتحام “الأقصى” و”الأوقاف” تستنكر إخطارات بهدم مساكن ومسجد وخلايا شمسية في مسافر يطا

“مركزية فتح” تشكر الدول التي دعمته.. الرئيس: “2334” أكد مرجعيات الشرعية الدولية وثبّت رفض العالم للاستيطان

قضية شراء السفن الحربية تطفو على السطح مجددا.. تحقيق متواصل منذ أسابيع بشبهات جنائية جديدة ضد نتنياهو

بعد قرار مجلس الأمن.. واشنطن تقتطع الاستثمارات الحكومية الإسرائيلية في المستوطنات من مساعداتها العسكرية

“داعش” يقتل 21 مدنيا حاولوا الهرب من المدينة

تركيا تطلب من التحالف بقيادة أميركا دعما جويا في الباب السورية

“الحياة الجديدة”:

أجهزة “حماس” تستدعي الروائي عاطف أبو سيف للتحقيق

أجواء باردة وماطرة حتى نهاية الأسبوع

ترأس اجتماع المركزية وعزى نظيره الروسي بضحايا الطائرة وخادم الحرمين بوفاة الأمير بدر ووالدة الأميرة نوف.. الرئيس: القرار الدولي ضد الاستيطان يؤسس لمفاوضات جادة لإنهاء الاحتلال

“مركزية فتح” تثمن قرار مجلس الأمن وتشكر الدول التي دعمته

الأحمد: اتصالات مع الفصائل لبحث عقد المجلس الوطني

ليبرمان انتقد مؤتمر السلام في فرنسا وحكومة الاحتلال تتخوف من دفع خطوة دولية أخرى ضدها في باريس

“هستيريا” تتواصل.. إسرائيل تتهم إدارة أوباما بـ”التآمر” عليها وتؤجل زيارة رئيس وزراء أوكرانيا

الحكومة تقيد الجمع بين وظيفتين بإجراءات وضوابط قانونية

العشرات تظاهروا أمام المحكمة دعما له.. غطاس للقاضي الإسرائيلي: العربي متهم حتى تثبت براءته!

قرار بالإفراج عن الأسير حمور منتصف حزيران

إصابة شاب بالرصاص في نابلس ومواصلة الحصار على بلدات وقرى شمال غرب رام الله.. مسؤولون في حكومة الاحتلال ومستوطنون يقتحمون الأقصى

لجنة وزارية إسرائيلية تقر مشروع قانون “الفيسبوك”

“الأيام”:

آخر ساعة.. جنين: إطلاق نار تجاه قوة عسكرية إسرائيلية على حاجز “الجلمة”

نتنياهو: الموضوع لا يزال ساخنا، وهذه ليست النهاية

إسرائيل تخشى قرارا جديدا في مجلس الأمن يدعمه أوباما ويتضمن محددات حل الصراع

يخطط لإجراءات ضد “الأونروا” والأمم المتحدة.. نتنياهو يدافع عن إجراءاته الدبلوماسية ضد دول العالم

ليبرمان: المؤتمر الدولي محاكمة لإسرائيل

الرئيس: قرار 2334 أكد مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية وثبت رفض العالم للاستيطان

الاحتلال يخطر بهدم مسجد و16 مسكنا في مسافر يطا

“مركزية فتح” تثمن قرار مجلس الأمن وتشكر الدولة التي دعمته

محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال النائب غطاس

تقديرات الشرطة الإسرائيلية بفتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو خلال أيام

اقتحامات جديدة للمسجد الأقصى ومنظمات يهودية تدعو لتنفيذ المزيد

نتنياهو يقترح رفع الأذان مرة واحد باليوم

منظمة إسرائيلية: تصاعد الاستيطان وهدم البيوت في القدس المحتلة منذ فوز ترامب برئاسة أميركا

