أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

رؤية

رام الله – أبرزت عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة والأيام) الصادرة اليوم الأربعاء، قرار التنفيذية للعمل الوثيق مع فرنسا لضمان نجاح عقد المؤتمر الدولي للسلام.

كما جاء في العناوين الحديث عن اقرار حملة استيطانية في القدس اليوم ومخطط لربط شوارع الضفة الرئيسية بإسرائيل.

وفيما يلي أبرز العناوين:

“القدس”:

معطيات رسمية اسرائيلية: الإدارة المدنية أصدرت 53 ترخيص بناء للفلسطينيين في مناطق “ج” وألفي أمر هدم خلال 3 أعوام

كيري يتحدث اليوم عن خطوات حل الصراع مستبقا مؤتمر باريس

ريغيف: افتتاحه رسالة لأوباما بأن القدس موحدة لليهود .. وزيرة الثقافة الإسرائيلية ونير بركات يفتتحان نفقا جديدا في حي وادي حلوة بسلوان

وزير الخارجية الأردني في رام الله اليوم

شددت على ضرورة وضع المؤتمر آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية

“تنفيذية المنظمة” تقرر العمل الوثيق مع فرنسا لضمان إنجاح عقد المؤتمر الدولي للسلام

لا فروف يبحث مع كيري خطة للسلام في سوريا

فرنسا تتمسك بعقد مؤتمر السلام

اسرائيل تستعد لـ “كمين سياسي”

زملط يطلع صحفيين على التطورات السياسية وأبعاد قرار مجلس الأمن “2334”

الزهار: لقاءات مرتقبة مع مسؤولين مصريين بالقاهرة

رفض فلسطيني لمحاولات الاحتلال فرض جدول إجازاته على مدارس القدس

مستعربون يختطفون أربعة شبان من بيتونيا

هدم خزان مياه وغرفة زراعية في إذنا وتصوير منازل بوادي النيص .. شارع استيطاني جديد بين قلقيلية والنبي الياس يصادر 200 دونم

“الحياة الجديدة”:

المغرب ترحب بتبني مجلس الأمن قرارا يطالب بوقف الاستيطان

على ذمة الراصد الجوي: لا ثلوج في المنخفض الجوي

شددت على ضرورة وضع المؤتمر آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن

“التنفيذية” تقرر العمل الوثيق مع فرنسا لضمان إنجاح عقد المؤتمر الدولي للسلام

تسلم رسالة دعم وتأييد من الرئيس التونسي وبرقيات تهنئة من رئيس الوزراء الروسي ومنظمة “تضامن الشعوب” .. الرئيس يثمن مواقف تونس الداعمة لشعبنا الفلسطيني وقضية العادلة

اعتبر قرار مجلس الأمن بشأن الاستيطان انتصارا للحق الفلسطيني .. مجلس الوزراء يبدأ بمناقشة الموازنة العامة ويصادق على أجندة السياسات الوطنية

إحالة غطاس للاعتقال المنزلي 10 أيام وكفالة 50 ألف شيقل

وجهت نحو 70 دعوة لدول ومنظمات وأكدت عقدة في 15 كانون الثاني

ناشطون يقاضون وزارات أميركية لإلغاء صفقة المساعدات الآنية لإسرائيل

أحكام على متهمين بالقتل العمد بالاشتراك والقصد والشروع بالقتل

اسرائيل تقرر تقليص علاقاتها مع الدول التي صوتت لصالح القرار رقم 2334

اعتقل 13 مواطنا بينهم طفلان من الضفة والقدس ومستعربون اختطفوا 4 شبان من بيتونيا .. الاحتلال يهدم خزان مياه وغرفة زراعية في إذنا ويصور عددا من المنازل في وادي النيص

لأول مرة منذ عام 1967 الاحتلال يحاول فرض جدول الإجازات الإسرائيلية على مدارس القدس

“الأيام”:

الرئيس يتسلم رسالة تهنئة ودعم من نظيره التونسي

إقامة منطقة صناعية لثلاث مستوطنات شرق قلقيلية .. توقع إقرار حملة استيطانية في القدس اليوم وخطط لربط شوارع الضفة الرئيسية بإسرائيل

التفكجي: ارتفاع ملحوظ في عمليات الاستيطان خلال 2016

القدس: الاحتلال يفتتح نفقا جديدا أسفل المسجد الأقصى

شددت على ضرورة وضع الآليات لتنفيذ قرار مجلس الأمن .. “التنفيذية” تقرر العمل الوثيق مع فرنسا لضمان إنجاح عقد مؤتمر دولي للسلام الشهر المقبل

فرنسا: المؤتمر الدولي للسلام سيؤكد مبدا حل الدولتين

مسؤولة إسرائيلية: الوقت مناسب لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

آخر ساعة .. كيري يعرض اليوم “رؤية شاملة” لكيفية إحياء عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين

وزير الخارجية الأردني يزور رام الله اليوم

بعد أن قرر نتنياهو “معاقبتها” لموقفها في مجلس الأمن .. فلسطين تتقدم لمساعدة السنغال: خبراء وأطباء ووفد رجال أعمال يزور داكار

خلال ثلاث سنوات: الاحتلال قبل 35 طلبا للبناء في المناطق “ج” وأصدر ألفي أمر هدم

لأول مرة منذ احتلال المدينة المقدسة .. سلطات الاحتلال تسعى لفرض جدول الإجازات الإسرائيلية على مدارس القدس

اسرائيل: اعتقال ستة مواطنين عرب خططوا لتنفيذ هجمات ضد جنود

إطلاق سراح النائب غطاس ووضعه قيد الحبس المنزلي

دعوة في جنوب إفريقيا لسحب سفيرها من إسرائيل

أوقفت مساعداتها لأنغولا ..اسرائيل: إجراءاتنا العقابية “مؤقتة” بحق الدول المصوتة مع القرار