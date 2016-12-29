أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

رؤية

القدس المحتلة – تصدر خبر تأكيد الرئيس محمود عباس استعداده لاستئناف المفاوضات في حال توقف الاستيطان، والتزمت إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام) الصادرة، اليوم الخميس.

كما تناولت طرح وزير الخارجية الأميركي جون كيري 6 مبادئ للتوصل إلى السلام، على أساس حل الدولتين، والتوصل لسلام عادل.

وفيما يلي أبرزها:

“القدس”:

المدعي العام الإسرائيلي يأمر بفتح تحقيق جنائي مع نتنياهو

الاحتلال يغلق ملف إعدام فتاة على حاجز حوارة

دولة فلسطينية وفق حدود ما قبل حرب 1967 والقدس عاصمة دولية معترف بها لفلسطين واسرائيل.. كيري: حل الدولتين السبيل الوحيد لسلام عادل .. وأجندة المستوطنين تهدف لإقامة “اسرائيل الكبرى”.. إنهاء كامل للاحتلال وتلبية الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية .. وحل الصراع يتيح تطبيع العلاقات

الرئيس: مستعدون لاستئناف المفاوضات حال وقف الاستيطان وتنفيذ الاتفاقات الموقعة

إدارة أوباما قد تشجع فرنسا واسبانيا على الاعتراف بدولة فلسطين

نتنياهو: الخطاب منحاز ضد اسرائيل وتطرق للاستيطان بشكل مهووس

الغاء طلبات بناء في بيت حنينا وشعفاط والطور والعيسوية .. تسارع وتيرة توسيع مستوطنة “رمات شلومو” ومبنى استيطاني جديد في قلب سلوان

بسبب القرار 2334 .. القيادات الجمهورية في الكونغرس الأميركي تدعو إلى وقف تمويل الأمم المتحدة

اصابة شاب من حزما بعيار مطاطي في بطنه .. هدم مخزن ومنشآت زراعية في سلوان والمستوطنون ينفذون اقتحامات واسعة للأقصى

الحكم بالسجن لمدة 35 عاما ودفع تعويضات بقيمة 285 ألف شيقل على مساعد منفذ عملية الواد بالقدس

مصادر في حماس لـ “القدس”: أبو مرزوق يلتقي المسؤولين المصريين اليوم لإعادة علاقات مستقرة وسليمة مع القاهرة

المحكمة الفدرالية في الولايات المتحدة تقبل 3 دعاوى ضد الخزينة الأميركية لتمويلها الاستيطان

برلين تؤكد رفضها لسياسة الاستيطان الإسرائيلية

مقربة من نتنياهو .. مسؤولة اسرائيلية تنتقد قراره فرض عقوبات على الدول التي صوتت لجانب قرار مجلس الأمن

“الحياة الجديدة”:

عن قرار مجلس الامن الأخير .. أبو مازن اشترى الورقة .. وربح

“فتح” توقد شعلة انطلاقها في الضفة وغزة مساء السبت

تسلم دعوة من العاهل الأردني لحضور القمة العربية وأكد التزامه بالسلام العادل كخيار استراتيجي.. الرئيس: مستعدون لاستئناف المفاوضات إذا توقف الاستيطان والتزمت إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة

نتنياهو وعدد من وزرائه نددوا بخطابه ووصفوه بـ “المنحاز” ضد اسرائيل

كيري: كل من يؤمن جديا بالسلام لا يمكنه أن يتجاهل حقيقة التهديد الذي تشكله المستوطنات

حل الدولتين في خطر وهو السبيل الوحيد الممكن لإقامة سلام عادل ودائم .. على اسرائيل أن تختار أن إما أن تكون يهودية أو ديمقراطية ولا يمكنها ان تكون الاثنين معا

كلمة الحياة الجديدة … شكرا مرة أخرى سيدي الرئيس

ايطاليا: الاستيطان غير شرعي ويهدم فرص الوصول إلى سلام عادل

عريقات ينفي ما ادعي بأنه محضر مسرب للقاءات واشنطن

“عدم الانحياز” تؤكد أهمية قرار (2334) لإنقاذ حل الدولتين

اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى وهدم مخزن وتدمير ثلاثة “كونتينرات” جنوبه

الشرطة تكشف سرقة شيكات بقيمة 200 الف شيقل .. النيابة العامة تنهي التحقيقات في قضية الشروع بقتل الشكعة وتحيل القضية لمحكمة البداية

“الاتصالات” تجدد رخصتي “بالتل” و “جوال” لمد 20 عاما بمبلغ 290 مليون دولار

المستشار القضائي يصادق على اجراء تحقيق جنائي ضد نتنياهو

“الأيام”:

آخر ساعة .. “داعش” يعدم أما فلسطينية من مخيم اليرموك

“القدس” عاصمة معترف بها دوليا للدولتين” .. كيري يطرح ستة مبادئ للتوصل إلى السلام ويحذر: سياسة المستوطنين تقرر مستقبل اسرائيل

الرئيس: ملتزمون بالسلام العادل كخيار استراتيجي

الأيام: تنشر النص الحرفي للبنود الستة التي حددها كيري

موسكو ترفض اعتماد “الرباعية” .. خطاب كيري حول مبادئ الحل

نتنياهو يندد بخطاب كيري: “منحاز” ضد اسرائيل

ترامب لإسرائيل: كوني قوية 20 كانون الثاني قريب جدا

أبو ردينة ردا على نتنياهو: دليل عزلة وفشل السياسة الإسرائيلية

وزير خارجية فرنسا يشيد بخطاب كيري

بينت: لست مع إقامة دولة فلسطينية

عريقات ينفي صحة محضر مسرب عن لقاءاته في واشنطن

المستشار القضائي يصادق على تحقيق جنائي ضد نتنياهو

اقتحامات يهودية واسعة للمسجد الأقصى وسط دعوات لاستباحته

الحكومة تجدد رخصتي شركتي “بالتل” و”جوال” لمدة 20 عاما مقابل دفع 290 مليون دولار

ألمانيا تؤكد مجددا رفضها للاستيطان وحرصها على أمن اسرائيل

أحكام بالإعدام والسجن لـ “خلية إربد” .. الأمن الأردني يقتل جزائريا بمعان ينتمي “لجماعات إرهابية”

مصادر مطلعة تؤكد: روسيا وتركيا وايران تتطلع إلى تقسيم سورية إلى مناطق نفوذ

مستوطنون يعتدون على شبان مقدسيين في سلوان

ايطاليا: الاستيطان غير شرعي ويهدم فرص الوصول إلى سلام عادل