أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

رؤية

رام الله – ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والأيام، والحياة الجديدة) الصادرة اليوم الأحد، على تأكيد الرئيس محمود عباس أمس السبت، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانطلاقة حركة فتح والثورة الفلسطينية المعاصرة،” إن الاستيطان على أرض دولة فلسطين المحتلة الى زوال”، مطالبا اسرائيل بوقف جميع نشاطاتها الاستيطانية وعدم احداث أية تغييرات في التكوين الديمغرافي.

كما تناولت الصحف تشييع جثماني الشهيدين معن أبو قرع، وحماد دخيل خضر الشيخ، في مسقط رأسيهما في بلدتي المزرعة الغربية، شمال غرب رام الله، وبيت سوريك شمال غرب القدس المحتلة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

” القدس”:

. الرئيس: الاستيطان الى زوال وندعو الى ان يكون 2017 عام الاعتراف بفلسطين ومستعدون للعمل مع الادارة الأميركية الجديدة لتحقيق السلام وفق حل الدولتين

. بيان عن محافظة القدس حول استيلاء المستوطنين على عقار في سلوان

. هنغبي: الليكود يعارض ضم المستوطنات

. أبو ردينة: انجازات فلسطينية في مواجهة عزلة اسرائيلية شاملة

. تقرير اسرائيلي يحرض ضد مدارس القدس لفرض “البجروت” والتهديد بإجراءات ضد مديري المدارس

. 52 عاما من النضال المتواصل والبوصلة ما تزال تتجه نحو القدس

. أبو مرزوق يدعو الى تشكيل حكومة فدرالية بين الضفة والقطاع

“الأيام”:

. غزة: فتح توقد شعلة انطلاقتها الـ52 بحضور عشرات الآلاف

. تشييع جثماني الشهيدين أبو قرع والشيخ في المزرعة الغربية وبيت سوريك

. كتائب القسام تبث مقطعين مصورين لجندي اسرائيلي أكدت أنه أسير لديها

. مجلس الأمن يكتفي بدعم جهود موسكو وأنقرة في سورية بدون المصادقة على خطتهما

.عريقات لـ “الأيام”: مطلوب من الدول المشاركة في مؤتمر باريس الاعتراف بفلسطين إذا غابت عنه اسرائيل

. عريقات يبحث مع أبو الغيط وشكري تفعيل القرار 2334 ومواجهة احتمال نقل السفارة

. تفجيرات انتحاريان متزامنان يوقعان 29 قتيلا في سوق مزدحم وسط بغداد عشية رأس السنة

“الحياة الجديدة”:

. القوى تطالب أبو مرزوق بالتراجع عن تصريحاته بشأن “الفيدرالية” بين الضفة وغزة

. مصرع أربعة مواطنين في حوادث متفرقة

. القبض على متهم في قضية شجار يعبد

. المالية”: نعمل على مدار الساعة لصرف مستحقات القطاع الخاص

. أجواء شديدة البرودة حتى الثلاثاء وتوقع سقوط زخات من الأمطار

. إصابات بمواجهات مع الاحتلال في قرية مثلث الشهداء

. الاحتلال يسلم شابا من بيت فجار بلاغا لمراجعة مخابراته

. الاحتلال يعتقل شابين من بلدة يعبد