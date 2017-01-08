أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

رؤية

رام الله – تصدر خبر تشييع جثماني الشهيدين الشلودي والرجبي في محافظة الخليل عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجدية، والأيام) الصادرة اليوم الأحد.

وجاء في العناوين أيضا إدانة صائب عريقات لمحاولات الكونغرس الأميركي إلغاء أو تغيير القرار رقم 2334، ووصف ذلك بالانقلاب والتحريض على القانون الدولي.

وفيما يلي أبرز العناوين:

“القدس”:

حماس: لا بديل عن منظمة التحرير وعلاقتنا بمصر تشهد تحسنا

ليفني: نتنياهو يشرع أعمالا غير أخلاقية

قرار بهدم مسكن عائلة بالقدس.. الخليل تشيع الشهيدين الشلودي والرجبي وقمع مسيرتين في قلقيلية وكفر قدوم

“بتسيلم”: نتوقع تصعيدا في عمليات الهدم والاستيطان بمنطقة “ج” خلال العام الحالي

عين السناتور السابق دان كوتس مديرا للاستخبارات الوطنية.. ترامب يقر بالقرصنة الروسية ويرفض تسييسها

ردود فعل فلسطينية على موقف الكونغرس من قرار مجلس الأمن.. عريقات: محاولات إدانة القرار انقلاب وتحريض على القانون الدولي

مقتل العشرات من “داعش” .. واتفاق بشأن الوجود التركي في بعشيقة .. القوات العراقية تواصل تقدمها نحو نهر دجلة في معركة الموصل وتستعيد 4 أحياء سكنية و3 قرى

مقتل قائد لواء في قوات الحكومة “الشرعية” في تعز .. 10 غارات جوية تستهدف مواقع الحوثيين باليمن

48 قتيلا وعشرات الجرحى بانفجار شاحنة في مدينة أعزاز السورية

“الحياة الجديدة”:

انخفاض ملموس على درجات الحرارة

ضبط معمل لتصنيع المخدرات و100 كغم “تمباك” مهرب

الاحتلال اعتقل شابا وقمع مسيرة منددة بشارع استيطاني جديد شرق قلقيلية .. في يوم الشهيد الفلسطيني .. تراب الخليل يحتضن الشهيدين الرجبي والشلودي

عائلة الصياد المفقود الهسي تعلن عن استشهاد نجلها في بحر غزة– مستوطنون يعتدون على منزل الناشط عماد أبو شمسية موثق عملية إعدام الشريف بالخليل

أزمة الكهرباء في غزة .. رائحة فساد وغضب شعبي متصاعد وتحذيرات من انفجار

حذر من مخاطر المشاريع العدائية التي سيواجهها شعبنا بكل الامكانيات القانونية والسياسية والشعبية

عريقات: محاولات الكونغرس الأميركي إلغاء أو تغيير القرار 2334 انقلاب وتحريض على القانون الدولي

ليفني: نتنياهو فقد السلطة الأخلاقية للبقاء في منصب رئيس الحكومة .. كحلون لا يستبعد تشكيل حكومة اسرائيلية بديلة مع هرتسوغ

15 أسيرا في العزل الانفرادي يعيشون أوضاعا صعبة

“الأيام”:

الاحتلال يقرر هدم منشأة سكنية في سلوان

مستوطنون يهاجمون منزل موثق عملية إعدام الشريف .. تشييع جثماني الشهيدين الشلودي والرجبي في الخليل والاحتلال يقمع مسيرة منددة بشارع استيطاني شرق قلقيلية

اخلاء 15 مبنى تابعا للأمم المتحدة .. إسرائيل بالتعاون مع ترامب تستعد لطرح قرار في مجلس الأمن يؤيد الاستيطان

عريقات: محاولات “الكونغرس” إلغاء أو تغيير القرار 2334 انقلاب على القانون الدولي

غزة: تواصل جهود البحث عن جثمان الهسي ومسيرة مندد وجنازة رمزية وأداء صلاة الغائب

مقتل 3416 لاجئا فلسطينيا خلال سنوات الحرب السورية

الحية: الفيدرالية غير مطروحة ولا نسعى لبديل عن المنظمة

تفاصيل جديدة عن شبهات الفساد والرشوة .. كحلون لا يستبعد تشكيل حكومة بديلة مع هرتسوغ خلفا لنتنياهو

رغم استمرار الهدنة الهشة .. سورية: 48 قتيلا بانفجار آلية مفخخة في مدينة أعزاز

إعادة فتح مطار دولي في ولاية فلوريدا بعد اعتداء نفذه جندي أميركي سابق