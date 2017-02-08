أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

رؤية

القدس المحتلة – تصدر خبر نيّة الأسرى خوض إضراب جماعي عن الطعام في نيسان المقبل، وتواصل الإدانات الدولية والعربية والمحلية المنددة لـ”قانون الضم والتوسع” عناوين الصحف الفلسطينية الصادرة، اليوم الأربعاء.

كما جاء في العناوين تأكيد الرئيس محمود عباس على مواصلة العمل مع المحاكم الدولية لحماية الأرض، وشرعنة الاستيطان هو مخالفة للقانون الدولي.

وفيما يلي أبرز العناوين:

“القدس”:

مواطنون ينتزعون قرارا بوقف هدم منازلهم شرق بيت لحم

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في الأقصى

مؤتمر أمني إقليمي بحضور ترامب وزعماء عرب ونتنياهو مقابل صفقة كبرى لحل الصراع .. مصادر مطلعة لـ”القدس”: واشنطن طلبت من نتنياهو أفكارا محدد للتقدم نحو حل الدولتين لبحثها خلال لقائه مع ترامب

الاتحاد الأوروبي يؤجل لقاء مع اسرائيل

ردود فعل محلية وعربية ودولية منددة بقانون شرعنة الاستيطان

واشنطن ترفض التعليق على قانون شرعنة مصادرات الأراضي والاستيطان

“العليا” الإسرائيلية توجه تعليمات بهدم 17 مبنى فقط من الموقع الاستيطاني “تفوح – غرب”

الجيش الإسرائيلي يهدم خياما وحظائر في الغور

خلال مؤتمر صحفي في باريس .. الرئيسان عباس وهولاند يحذران من مضاعفات قانون شرعنة المستوطنات

لجنة تقصي الحقائق بأحداث نابلس توصي بالعمل على إنهاء الفلتان الأمني

الرئيس يستقبل مسؤولين فرنسيين

وزيران اسرائيليان يهددان بحرب وشيكة على القطاع

الأسد يشيد بموقف ترامب .. مقتل العشرات من “جبهة النصرة” والجيش يواصل عملياته في ريف حمص

أكد أن قانون “التسوية” ينهب الأرض الفلسطينية .. مجلس الوزراء: تعديل الاتحاد الأوروبي لسياسة الدعم يزيد من عجز الموازنة

“الحياة الجديدة”:

قراقع: الأسرى ينوون خوض اضراب جماعي عن الطعام في نيسان المقبل

الاحتلال يهدم ويعتقل ومستوطنون يعتدون على الصحفي زاهر أبو حسين

الرئيس: سنواصل العمل مع المحاكم الدولية لحماية وجودنا وبقائنا على أرضنا .. والاستيطان عدوان على شعبنا وشرعنته مخالفة للقانون الدولي

على المجتمع الدولي ألا يسمح بترسيخ نظام التمييز العنصري “الأبارتهايد” .. على بريطانيا الاعتذار لشعبنا عن “بلفور” والاعتراف بدولة فلسطين .. شدد على ما جاء في البيان الختامي لمؤتمر باريس وضرورة إنشاء مجموعة متابعة دولية

هولاند: قانون “شرعنة الاستيطان” مناقض لحل الدولتين وعلى الاتحاد الأوروبي لعب دور اكبر على الصعيد السياسي

الرئيس يستقبل المرشحين للرئاسة الفرنسية بونوا همون وايمانويل مكرو والسفراء العرب في باريس

الإدانات الدولية والعربية والمحلية لـ “قانون الضم والتوسع” تتواصل

الأمم المتحدة: تجاوز للخطوط الحمراء ويعرض اسرائيل لملاحقات أمام “الجنائية الدولية”

الاتحاد الأوروبي يحض اسرائيل على عدم تنفيذ القانون الجديد ويؤجل قمة سياسية معها .. بريطانيا تدين: قانون شرعنة الاستيطان يهدد إمكانية التوصل لحل الدولتين

منظمات حقوقية اعتبرت شرعنة المستوطنات وصمة عار على جبين دولة الاحتلال .. “رايس ووتش”: إدارة ترامب لن تحمي إسرائيل من المحكمة الدولية

“المشتركة”: القانون الدولي فقط وليس الإسرائيلي يسري على الأراضي الفلسطينية المحتلة

مؤكدا أن عملية السلام والمدينة المقدسة من أولويات القمة العربية المقبلة في عمان .. العاهل الأردني: ما يحدث في فلسطين يعزز الإرهاب ويؤجج مشاعر المسلمين

الحمد الله: نطالب بالإفراج الفوري عن مروان البرغوثي وندعم ترشيحه لجائزة نوبل

مشيرة إلى أن تعديل الاتحاد الأوروبي لسياسة الدعم سيزيد العجز المالي .. الحكومة تؤكد التزامها باستمرار صرف رواتب موظفي قطاع غزة

جريمة حرب موصوفة .. الاحتلال يستهدف الأطفال وعددهم يتضاعف في سجونه

“الأيام”:

آخر ساعة .. القبض على عصابة سرقة الصراف الآلي للبنك العربي في بيرنبالا

واشنطن ترفض التعليق

القدس: بلدية الاحتلال تناقش اليوم استصدار رخص استيطانية جديدة

أجرى محدثات مع الرئيس الفرنسي في باريس .. الرئيس: التشريع الإسرائيلي يستهدف سرقة أرضنا وسنواجهه أمام كافة المحافل والمحاكم الدولية

نتنياهو: الاعتراف بإسرائيل “دولة يهودية” بداية السلام مع الفلسطينيين

قدمت في تقريرها جملة من التوصيات .. لجنة التحقيق البرلمانية في احداث نابلس: مطلوب قرار سياسي لتصفية الفلتان الأمني

الاغوار الشمالية: الاحتلال يهدم منشآت في قرية كردلا ومنطقة الرأس الاحمر

الخليل: اصابة 18 عاملا بجراح بينهم خمس اصابات حرجة في حادث قرب معبر ترقوميا

القدس: الاحتلال يهدم مبنى قيد الإنشاء في بيت حنينا

العليا الإسرائيلية تأمر بهدم 17 منزلا في بؤرة استيطانية في الضفة

“قانون شرعنة البؤر الاستيطانية”: الحكومة الإسرائيلية تواجه المحكمة العليا

للمرة الأولى في تاريخ أميركا .. صوت نائب ترامب يرجح تثبيت وزيرة التربية في مجلس الشيوخ

من الذي أطلق الصاروخ من قطاع غزة ؟ .. الفصائل: لا نسعى وغير معنيين بالتصعيد

بينت: الجولة المقبلة للحرب مع غزة مسألة وقت

“حماس” تعلن تعزيز إجراءاتها الأمنية على الحدود مع مصر