أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

رؤية

رام الله – تصدرت فاجعتا قتل أب لأبنائه الثلاثة طعناً في رفح، ووفاة شرطي دهسا بمركبة غير قانونية في جنين، عناوين الصحف الفلسطينية الرئيسية الثلاث (الأيام، والقدس، والحياة الجديدة)، الصادرة صباح اليوم السبت.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* “الأيام”:

– فاجعة في رفح .. أب يقتل ثلاثة من ابنائه ثم يحرق نفسه مع جثامينهم

– وفاة ضابط شرطة دهسا في جنين

– اصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال للمسيرات الاسبوعية

– طولكرم: استلام جثمان الشهيد محمد جلاد

– سلطات الاحتلال تصادر مئات الدونمات الزراعية في جالود لإقامة بنية تحتية ومشاريع للمستوطنين

– اليمين الاسرائيلي متخوف من “تفاهمات” بين نتنياهو وترامب

– بنيت وشاكيد يتحديان ترامب: سنقيم مستوطنة جديدة

– فريدمان بنى بيتا على ارض يملكها فلسطينيون في مستوطنة بيت ايل

– نكسة جدية لترامب مع رفض مرشحه لمنصب مستشار الامن القومي

– منظمة انسانية: مقتل 3443 لاجئا فلسطينيا بسورية منذ بدء الازمة

– غزة: غزارة الامطار كشفت خطورة العيش في المناطق المنخفضة

– مساعدات رئاسية عاجلة لأصحاب البيوت المتضررة من المنخفض

– مقتل ثلاثة جنود مصريين وثلاثة تكفيريين خلال مداهمات في سيناء

* “القدس”:

– اب يقتل 3 من ابنائه طعنا ويشعل النار بنفسه

– مصرع ضابط شرطة دهسا في جنين

– مصادرة مئات الدونمات في “جالود” لصالح المستوطنين والجيش يقمع المسيرات السلمية الاسبوعية

– تشييع جثمان الشهيد الجلاد

– محلل اسرائيلي: انتفاضة جديدة ستشوش العلاقات السرية الاسرائيلية العربية

– الامم المتحدة تدعو الى تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية

– ليبرمان: لا يمكن ضم الضفة دون التفاهم مع اميركا

– نتنياهو يكرر شروطه للحل ومزاعمه بشأن الاستيطان

* “الحياة الجديدة”:

– فاجعة رفح .. قتل اولاده الثلاثة طعنا وحرق نفسه باسطوانة الغاز

– استشهاد ضابط شرطة دهسته مركبة غير قانونية جنوب جنين

– طولكرم تشيع اليوم جثمان الشهيد الجلاد .. ومسيرة مركزية احياء لذكرى انطلاقة المقاومة الشعبية في بلعين

– قمع مسيرتي نعلين وكفر قدوم واعتصام على ابواب الحرم الابراهيمي واغلاق مدخل الفوار

– الاحتلال يقرر مصادرة ارض ملكية خاصة في سلوان وتحويل اخرى في جالود لخدمة المستوطنين

– نتنياهو: الاعتراف بدولة يهودية وسيطرة امنية اسرائيلية غرب نهر الاردن شرطان لدولة فلسطينية

– تحذيرات من خطورة ما يجري في القدس والقصور الاموية

– ترامب يطأ حقل الغام في اشارته الى “دولة واحدة”

– تفاصيل جديدة حول “القضية 1000”: نتنياهو طلب مساعدة سفير اميركا لمنح فيزا لرجل اعمال

– ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة وتحذير من تشكل الصقيع