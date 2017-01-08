أبرز معارض لبوتفليقة يعلن مقاطعة حزبه للانتخابات

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الجزائر – أعلن حزب «طلائع الحريات» الذي يقوده علي بن فليس أبرز معارضي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء أمس السبت، مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة ربيع هذا العام.

جاء ذلك في ختام اجتماع للجنة المركزية، السبت، وهي أعلى هيئة قيادية في الحزب عقد بالعاصمة الجزائر.

وبحسب مصادر إعلامية، من المرتقب أن تجري الجزائر نهاية أبريل المقبل، سادس انتخابات برلمانية تعددية، منذ إقرار التعددية السياسية عام 1989.

وقال بن فليس خلال تلاوته بيان نتائج الاجتماع «لقد قرر أعضاء اللجنة المركزية بالأغلبية الساحقة وبكل شجاعة ورصانة ورزانة عدم مشاركة طلائع الحريات في الاستحقاق التشريعي القادم».

وحول الأسباب، أوضح بن فليس «لن يشهد حزبنا بأن هذا الاستحقاق عادي ويجري في ظروف عادية والواقع أنه لا شيء عاديا في هذه العملية الانتخابية ولا شيء عاديا في حالة البلاد، ودور المواطن في الانتخابات شكلي وحقه كحكم بين الأحزاب مسلوب».