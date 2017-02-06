«أبوالغيط»: يجب صياغة موقف عربي موحد لحماية حقوق المرأة

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القاهرة – افتتح أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، الاجتماعات الوزارية للدورة 36 للجنة المرأة العربية، التى بدأت أعمالها بالعاصمة البحرينية المنامة، أمس، وتستمر يومين.

وأشار «أبوالغيط»، في كلمته، إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها النساء فى كل من سوريا وليبيا والعراق واليمن نتيجة النزاعات المسلحة والأوضاع غير المستقرة التى تشهدها هذه الدول، إضافة إلى استمرار المعاناة التاريخية للمرأة الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيلي، مع التأكيد على أن مواجهة التحديات التى تواجهها المرأة العربية بشكل عام لن يتحقق دون توفير الأمن الاجتماعي والاقتصادي والإنساني للمجتمعات العربية، وذلك في ضوء وجود علاقة وثيقة ترابطية بين تمكين المرأة وحماية وتعزيز حقوقها من جانب، وبين تحسين أوضاع المجتمع بشكل عام، مع محورية العمل على صياغة موقف عربي موحد في هذا الإطار يتم التعبير عنه في الفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصِّلة.

وشدد على أهمية العمل على بذل جهود مضاعفة من أجل تحسين وضعية المرأة في المجتمعات العربية، خاصة في ظل التحولات والتحديات المهمة التي تمر بها المنطقة العربية خلال المرحلة الحالية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، واتساع دائرة النزاعات المسلحة والتصاعد غير المسبوق فى حدة الإرهاب بشكل أصبح يشكل خطرا ملموسا على بنية بعض المجتمعات العربية في جميع عناصرها ومكوناتها وفئاتها، بما في ذلك النساء.

واستعرض «أبوالغيط» الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع مختلف الآليات الحكومية في الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية، من أجل تطوير السياسات التي تعنى بشؤون المرأة وقضاياها، وفقا لـ«المصري اليوم».