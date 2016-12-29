أبوالغيط يستقبل وزيرة التضامن المصرية

رؤية – هدى إسماعيل

القاهرة – استقبل أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية والرئيس الحالي للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في بيان حصلت «رؤية» على نسخة منه اليوم الخميس:«أنه تم خلال اللقاء استعراض أهداف المؤتمر الذى ينظمه مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب حول “الإرهاب والتنمية الاجتماعية: أسباب ومعالجات” والذى سيعقد في مدينة شرم الشيخ يومي 27 و 28 فبراير 2019 ، حيث عرضت «والى» على الأمين العام أهم القضايا التي ستناقش خلال المؤتمر الذى سيعقد تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية وسيضم الوزراء المسئولين عن الشئون الاجتماعية وكذا الوزراء المسئولين عن الشباب والرياضة في الدول العربية».

وأضاف المتحدث الرسمي بأن الأمين العام أثنى من ناحيته على هذه المبادرة وأكد على أن الجامعة العربية سوف تواصل تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح المؤتمر وخروجه بالنتائج المرجوة منه، لاسيما وأنه سيناقش أفكاراً وخطوات مهمة حول سبل مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله والحيلولة دون تأثير تداعياته على مسار التنمية الاجتماعية المتكاملة في البلدان العربية.