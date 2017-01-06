«أبو صياح» يصمت.. وسوريا تودع رفيق سبيعي عن 86 عاما

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القاهرة – توفي الممثل السوري رفيق السبيعي، الذي عرف في سوريا والعالم العربي بشخصية “أبو صياح” الذي كان يقدمها فى اسكتشاته.

ورحل رفيق السبيعي عصر الخميس الموافق الخامس من يناير، عن عمر يناهز 86 عاما.

توفي رفيق السبيعي بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، وسيشيع جثمانه إلى مثواه الأخير غدا الجمعة السادس من يناير، في مقبرة “باب الصغير” بالعاصمة السورية دمشق.

جدير بالذكر أن ولد رفيق السبيعي في حي البزورية بدمشق في سوريا، وهو من الفنانين المخضرمين في سوريا، وهو ممثلا ومطربا ومنولوجست منذ بداية خمسينات القرن الماضي، حيث صنع شخصية “أبو صياح” أو “قبضاي الحارة الشامية” بزيه الدمشقي الفلكلوري الأصيل، وهي الشخصية الأكثر شهرة له، وجسد مختلف الشخصيات في أعماله ولاحقا في السينما والدراما السورية.

لم يكتف بالمشاركة في الحركة الفنية لتلك الفترة، بل تابع دوره في الإخراج الإذاعي، تؤهله لاستمرار الإطلالة علينا منذ 12 سنة في برنامجه الأسبوعي حكواتي الفن، كما يطل علينا سنوياً عبر العديد من المسلسلات التلفزيونية السورية.

كانت بداية ظهوره في التلفزيون في مسلسل مطعم السعادة مع عدة فنانين منهم دريد لحام ونهاد قلعي وتوالات أعماله فيما بعد.