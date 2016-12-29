أبو مرزوق: العلاقات بين حماس والقاهرة في أفضل حال

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القاهرة – قال موسى أبومرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، إنه لم تعد هناك قضايا بين حركة حماس ومصر، والاتهامات التي وجهت للحركة عفا عليها الزمن، مؤكدًا أنّ العلاقات بين حماس والقاهرة “جيدة، وفي أفضل حال”.

جاء ذلك خلال اللقاء الخاص الذي أجرته قناة «الغد» الإخبارية، مع “أبومرزوق”، خلال زيارته للقاهرة. ويُبث اللقاء الخاص كاملاً في الثامنة مساء الجمعة.

وأشار أبومرزوق بحسب «المصري اليوم»، إلى أنه يجب أنْ يُعاد بناء المجلس الوطني الفلسطيني، وحماس تريد أنْ يكون المجلس انعكاسًا لكافة أطياف الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنّه إذا رحبت مصر، فإنها ستكون مكانًا مثاليًا لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني.

وعن الانتخابات التي ستجري داخل حركة حماس أوائل العام المقبل، أوضح إلى أنه لا يُوجد مرشحون للمكتب السياسي، وكل أعضاء مجلس شورى الحركة يعدون بمثابة مرشحين لمنصب رئيس المكتب السياسي.

وكانت حركة حماس أعلنت، اليوم الخميس، أن نائب رئيس مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق المقيم في قطر وصل الليلة الماضية إلى مصر في زيارة رسمية تستمر عدة أيام.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، إن أبو مرزوق سيعقد عدة لقاءات مع مسئولين مصريين لبحث العلاقات الثنائية بين الحركة والقاهرة.

وأضاف القانوع أن لقاءات أبو مرزوق ستتناول كذلك تطورات الأوضاع الفلسطينية.

وسبق أن أعلن عضو المكتب السياسي لحماس محمود الزهار، خلال لقاء مع الصحفيين في مدينة غزة قبل عدة أسابيع، أن هناك ترتيبات جارية لعقد لقاء بين الحركة ومسئولين مصريين في القاهرة.

وقال الزهار إن التواصل بين حماس ومصر “مستمر ولم ينقطع، وهناك رغبة مشتركة لعقد اجتماع ثنائي قريبًا”، مؤكدًا أن مصر كدولة محورية “لا بد لها أن تحمل الهم العربي”.

وعقد آخر لقاء بين حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف 2007 والمسئولين المصريين في القاهرة في أبريل الماضي.