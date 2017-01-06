أثناء محاولته الفرار.. القبض على المتحدث باسم القاعدة في بنغازي

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طرابلس- ألقى الجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، القبض على المتحدث باسم تنظيم القاعدة في مدينة بنغازي، حسبما أفاد مصدر عسكري.

وبحسب سكاي نيوز عربية، قال المتحدث باسم الجيش الوطني العقيد أحمد المسماري، إن المتحدث نزار جلال الطوير ألقي القبض عليه وهو يحاول الهرب غربا إلى مدينة إجدابيا.

وأضاف المسماري أن الطوير اعترف بمقتل المسؤول العسكري لـ”مجلس ﺷﻮﺭى ثوار بنغازي”، اسم فرع القاعدة في ليبيا، وسام بن حميد، منذ 28 يومًا في غارة جوية.

والخميس شهدت عدة مناطق من بنغازي محاولة فرار متشددين ينتمون لتنظيمي “القاعدة” و”داعش”، تزامنا مع اشتباكات مع الجيش الوطني الليبي الذي يسيطر على معظم أنحاء المدينة.