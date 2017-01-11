أحد شوارع طهران سيحمل اسم “آية الله هاشمي رفسنجاني”

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طهران – أعلن رئيس لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين في مجلس محافظة العاصمة طهران “مجتبى شاكري” إنه سيتم بحث تسمية أحد الشوارع والحدائق في طهران باسم آية الله هاشمي رفسنجاني.

وحسب وكالة مهر الإيرانية، أشار إن رئيس لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين في مجلس محافظة العاصمة طهران “مجتبى شاكري” إلى إن اقتراح تسمية أحد الشوارع والحدائق في العاصمة طهران باسم آية الله هاشمي رفسنجاني سيناقش يوم الأحد في اللجنة المخصصة.

وأضاف شاكري إن هذه الخطوة تحتاج إلى الحصول على تقرير حول اسامي الشوارع والحدائق التي قيد البناء حالياً من جانب الجهات المختصة المسؤولة عن البناء والعمران في العاصمة طهران.

وأشاد رئيس لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين في مجلس محافظة العاصمة طهران بدور آية الله هاشمي رفسنجاني البناء في انتصار الثورة الاسلامية، مضيفاً إن الايرانيين وحدوا صفوفهم أمس خلف المرشد الأعلى علي الخامنئي في الصلاة على جثمان آية الله هاشمي رفسنجاني.