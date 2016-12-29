أحلام تعتذر وتطلب السماح.. لماذا؟

رؤية

دبي – مع نهاية عام 2016 حرصت المطربة الإماراتية أحلام على توجيه الاعتذار للجميع طالبة منهم أن يسامحوها إذا كانت أغضبتهم أو ظلمتهم.

وعبر حسابها في موقع التدوينات القصيرة Twitter كتبت أحلام رسالتها لتنهي هذا العام وتطوي صفحة الماضي وتبدأ العام الجديد بصفحة جديدة بلا مشاكل.

“قبل نهايه السنة 2016..أنا اسـفه إذا زعلتكم اذا جرحتكم وضايقتكم إذا ظلمتكم إذا زليت عليكم في شيء واتمنى من الكل يسامحني انا اعتذر من الجميع”.

قبل نهايه السنه 2016#

أنااسـفه إذا زعلتكم اذاجرحتكم وضايقتكم إذا ظلمتكم إذا زليت عليكم في شيء واتمنى من الكل يسامحني

انا اعتذر من الجميع 🙏🏻🌹 pic.twitter.com/vFpYd3GcSB — Ahlam – احلام 👸🏻 (@AhlamAlShamsi) December 28, 2016

على جانب أخر، تعرضت أحلام لهجوم من كاميليا ورد إحدى المتسابقات في برنامج “Arab Idol” بسبب اختيارها للمتسابق مهند حسين بدلا منها، بالإضافة إلى أن أحلام غيرت قوانين البرنامج لتختار نادين الخطيب لتنضم من جديد بعد خروجها.