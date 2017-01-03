«أحلى قمر».. قصيدة جديدة للشيخ محمد بن راشد

الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد

رؤية

دبي- نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قصيدة بعنوان “أحلىَ قمرْ” نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

تقول القصيدة:

دومْ في بالي خيالكْ منْ غلاكْ

    صورتكْ منها تصاويرْ الصِّوَرْ

    —

    وينْ ما أنظرْ يقابلني حَلاكْ

    في السِّما في الأرضْ يا أحلىَ قِمَرْ

    —

    منْ كثرْ ما اللهْ منْ الفتنهْ كِساكْ

    تنشربْ يا صويحبي لوُ بالنِّظَرْ

    —

    قلبي المحرومْ خايفْ منْ جِفاكْ

    مرتبشْ ويدقْ ناقوسْ الخِطَرْ

    —

    إنتهْ صِدقْ إنسانْ أوْ إنتهْ مَلاكْ

    لأنْ هذا الزيِّنْ ماهوُ في البشَرْ

    —

    ذابحنِّي منْ حلاكْ ومنْ صباكْ

    وتاركنِّي وما لفىَ منِّكْ خبرْ

    —

    في شِفاكْ آموتْ ويلي منْ شفاكْ

    شافيهْ ولكنَّها الموتْ الحَمَرْ

    —

    والخدودْ اللِّي سناها منْ سناكْ

    كَنِّها زبدٍ يحَوِّطْهْ الجَمرْ

    —

    البدرْ لهْ يومْ وإنتهْ في سماكْ

    بدرْ كاملْ طولْ أيَّامْ الشَّهَرْ

    —

    لوُ يجيكْ أعمىَ وأصمخْ منْ حلاكْ

    لهْ يردْ السَّمعْ ويردْ النِّظَرْ

    —

    ولوُ علىَ ميِّتْ تنادي منْ نداكْ

    ينتفضْ ويقومْ ويخلِّي القَبرْ

    —

    ما كفاكْ اللِّي أحسِّهْ ما كفاكْ

    دَمعْ عيني جاريْ وقلبكْ حجرْ

    —

    تابعنِّكْ لوُ مصيري للهلاكْ

    روفْ بي مالي علىَ بعدكْ صَبرْ

    —

    تخطي فْ حقِّي ولايهمِّكْ خطاكْ

    وأنا لي آجيكْ راجي وأعتذرْ

    —

    فاضْ مابي هلْ أنا مبْ مستواكْ

    يا غروركْ أنا منكْ أكبرْ قَدِرْ

    —

    يا صغيرْ السِّنْ تاليها معاكْ

    حِلَّها يا بوثمانْ وبو عَشرْ

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