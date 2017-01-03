«أحلى قمر».. قصيدة جديدة للشيخ محمد بن راشد

رؤية

دبي- نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قصيدة بعنوان “أحلىَ قمرْ” نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

تقول القصيدة:

دومْ في بالي خيالكْ منْ غلاكْ

صورتكْ منها تصاويرْ الصِّوَرْ

—

وينْ ما أنظرْ يقابلني حَلاكْ

في السِّما في الأرضْ يا أحلىَ قِمَرْ

—

منْ كثرْ ما اللهْ منْ الفتنهْ كِساكْ

تنشربْ يا صويحبي لوُ بالنِّظَرْ

—

قلبي المحرومْ خايفْ منْ جِفاكْ

مرتبشْ ويدقْ ناقوسْ الخِطَرْ

—

إنتهْ صِدقْ إنسانْ أوْ إنتهْ مَلاكْ

لأنْ هذا الزيِّنْ ماهوُ في البشَرْ

—

ذابحنِّي منْ حلاكْ ومنْ صباكْ

وتاركنِّي وما لفىَ منِّكْ خبرْ

—

في شِفاكْ آموتْ ويلي منْ شفاكْ

شافيهْ ولكنَّها الموتْ الحَمَرْ

—

والخدودْ اللِّي سناها منْ سناكْ

كَنِّها زبدٍ يحَوِّطْهْ الجَمرْ

—

البدرْ لهْ يومْ وإنتهْ في سماكْ

بدرْ كاملْ طولْ أيَّامْ الشَّهَرْ

—

لوُ يجيكْ أعمىَ وأصمخْ منْ حلاكْ

لهْ يردْ السَّمعْ ويردْ النِّظَرْ

—

ولوُ علىَ ميِّتْ تنادي منْ نداكْ

ينتفضْ ويقومْ ويخلِّي القَبرْ

—

ما كفاكْ اللِّي أحسِّهْ ما كفاكْ

دَمعْ عيني جاريْ وقلبكْ حجرْ

—

تابعنِّكْ لوُ مصيري للهلاكْ

روفْ بي مالي علىَ بعدكْ صَبرْ

—

تخطي فْ حقِّي ولايهمِّكْ خطاكْ

وأنا لي آجيكْ راجي وأعتذرْ

—

فاضْ مابي هلْ أنا مبْ مستواكْ

يا غروركْ أنا منكْ أكبرْ قَدِرْ

—

يا صغيرْ السِّنْ تاليها معاكْ

حِلَّها يا بوثمانْ وبو عَشرْ