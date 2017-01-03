«أحلى قمر».. قصيدة جديدة للشيخ محمد بن راشد

رؤية
دبي- نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قصيدة بعنوان “أحلىَ قمرْ” نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
تقول القصيدة:
دومْ في بالي خيالكْ منْ غلاكْ
صورتكْ منها تصاويرْ الصِّوَرْ
—
وينْ ما أنظرْ يقابلني حَلاكْ
في السِّما في الأرضْ يا أحلىَ قِمَرْ
—
منْ كثرْ ما اللهْ منْ الفتنهْ كِساكْ
تنشربْ يا صويحبي لوُ بالنِّظَرْ
—
قلبي المحرومْ خايفْ منْ جِفاكْ
مرتبشْ ويدقْ ناقوسْ الخِطَرْ
—
إنتهْ صِدقْ إنسانْ أوْ إنتهْ مَلاكْ
لأنْ هذا الزيِّنْ ماهوُ في البشَرْ
—
ذابحنِّي منْ حلاكْ ومنْ صباكْ
وتاركنِّي وما لفىَ منِّكْ خبرْ
—
في شِفاكْ آموتْ ويلي منْ شفاكْ
شافيهْ ولكنَّها الموتْ الحَمَرْ
—
والخدودْ اللِّي سناها منْ سناكْ
كَنِّها زبدٍ يحَوِّطْهْ الجَمرْ
—
البدرْ لهْ يومْ وإنتهْ في سماكْ
بدرْ كاملْ طولْ أيَّامْ الشَّهَرْ
—
لوُ يجيكْ أعمىَ وأصمخْ منْ حلاكْ
لهْ يردْ السَّمعْ ويردْ النِّظَرْ
—
ولوُ علىَ ميِّتْ تنادي منْ نداكْ
ينتفضْ ويقومْ ويخلِّي القَبرْ
—
ما كفاكْ اللِّي أحسِّهْ ما كفاكْ
دَمعْ عيني جاريْ وقلبكْ حجرْ
—
تابعنِّكْ لوُ مصيري للهلاكْ
روفْ بي مالي علىَ بعدكْ صَبرْ
—
تخطي فْ حقِّي ولايهمِّكْ خطاكْ
وأنا لي آجيكْ راجي وأعتذرْ
—
فاضْ مابي هلْ أنا مبْ مستواكْ
يا غروركْ أنا منكْ أكبرْ قَدِرْ
—
يا صغيرْ السِّنْ تاليها معاكْ
حِلَّها يا بوثمانْ وبو عَشرْ