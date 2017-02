أديل تكتسح جوائز «جرامي».. وبيونسيه أفضل أغنية وألبوم

رؤية

لوس أنجلس – أسدل الستار على واحد من أهم الأحداث الموسيقية فى العالم وهو حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2017 بحضور عدد كبير كبير من مبدعي الموسيقى حول العالم.

نقدم لكم قائمة الجوائز الكاملة للحفل:

– استطاعت المطربة البريطانية أديل أن تكتسح جوائز Grammy في مختلف الفئات حيث فازت بـ 5 جوائز، وهي جائزة أفضل صوت في ألبوم بوب عن ألبومها الأخير 25 الذي فاز أيضا بجائزة أفضل ألبوم غنائي وفي فئة أفضل أداء منفرد بوب استطاعت أديل أن تقتنص الجائزة من المغنية الأمريكية بيونسيه وتحصد Grammy عن أغنيتها الشهيرة Hello التي نالت أيضا جائزتي أفضل تسجيل وأغنية العام بعد منافسة شرسة مع بيونسيه وجاستن بيبر ومايك بوسنر .، ومن بين مفاجآت الحفل حصول الراحل ديفيد بوي على 4 جوائز Grammy عن آخر ألبوماته Blackstar على الرغم من مرور نحو عام كامل على وفاته .

– بينما فازت المغنية الأمريكية بيونسيه بجائزتي Grammy منها جائزة أفضل اغنية مصورة عن Formation وجائزة أفضل ألبوم معاصر عن عن ألبومها lemonade ، وتسلمت بيونسيه الجائزة عقب الانتهاء من العروض الغنائية .

– ومن بين مفاجآت الحفل حصول الراحل على جائزة Grammy أفضل أداء روك عن أغنية Blackstar على الرغم من مرور نحو عام كامل على وفاته.

– أما في فئة الراب فقد فاز مغني الراب Chance The Rapper بجائزة أفضل أداء راب عن أغنية No Problem وفاز المطرب الشهير دريك بجائزة أفضل أداء راب عن أغنية Hotline Bling وحصدت نفس الأغنية على جائزة أفضل اغنية راب للمطرب دريك.

– وفي فئة الكانتري فاز فريق بينتاتونيكس بجائزة أفضل أداء ريفي عن أغنية Jolene وفازت أغنية Humble and Kind لـلمغنية لوري ماكينا بجائزة أفضل اغنية ريفية بينما حصد ألبوم A Sailor’s Guide to Earth لـ ستورجيل سيمبسون جائزة أفضل ألبوم ريفي.

– وحصدت أغنية Don’t Let Me Down لـ فريق The Chainsmokersجائزة Grammy كأفضل أغنية راقصة بينما فاز ألبوم Skin للفنان Flume بجائزة Grammy أفضل ألبوم راقص بينما حاز ألبوم Culcha Vulcha لـ فريق Snarky Puppy على جائزة أفضل ألبوم معاصر.

– وفاز فريق ميجاديث بجائزة أفضل أداء ميتال عن أغنية Dystopia.

– وعن فئة الموسيقى الأمريكية الأفريقية فازت المغنية سولانج نولز بجائزة أفضل أداء عن أغنية Cranes in the Sky بينما حصدت لالا هاثواي جائزة أفضل أداء تقليدي عن أغنية Angel كما فازت أغنية Lake By the Ocean بجائزة أفضل أغنية أمريكية أفريقة لـ الثلاثي Hod David و Musze و songwriters وفاز ألبوم Lalah Hathaway Live بجائزة أفضل ألبوم أمريكي أفريقي للمغنية لالا هاثواي.