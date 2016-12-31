أردوغان: الدولة التركية تعيش حرب استقلال جديدة

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أنقرة – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن العالم أجمع يعيش في الوقت الراهن مخاض الانتقال إلى عهد جديد.

وأضاف أردوغان في رسالة متلفزة بثت اليوم السبت، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد أن “مستقبلًا مشرقًا ينتظر تركيا إذا تجاوزت هذه المرحلة بقوة وتمسّكت بأهدافها المنشودة”.

ودعا الرئيس التركي شعبه إلى “الحفاظ على وحدته والتمسّك بأخوّته لضمان اجتياز البلاد لهذه المرحلة الصعبة بنجاح ومواصلة الطريق بشكل أفضل”.

وشدّد على أن “تركيا تعيش خلال الأعوام الأخيرة حرب استقلال جديدة، حيث تتعرض وحدتها الوطنية وأراضيها ومؤسساتها واقتصادها وسياستها الخارجية وكل الأسس التي تقوم عليها الدولة لهجوم واسع جدًا”.

وأوضح أردوغان بحسب «التركية» أن “المنظمات الإرهابية ليست إلا مطيّة تُشكّل الوجه الخارجي للهجمات التي تستهدف تركيا، وأن بلاده تواجه في الوقت الراهن القوى الكبرى التي تقف وراء تلك المنظمات وتدعمها”.