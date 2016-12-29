أردوغان: حلفاؤنا بـ«الناتو» تخلوا عنا في سوريا

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أنقرة – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن شركاءه في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تخلوا عن بلاده في مكافحة تنظيم داعش في شمالي سوريا.

ونقلت وكالة “أناضول” عن أردوغان قوله، اليوم الخميس، إنه عند الحملة التركية للاستيلاء على مدينة الباب في سوريا لم تظهر أي دول من دول الحلف ولا أي قوى أخرى متحالفة في المنطقة “حتى أقل قدر من الدعم فقط”.

وفي خطابه بالعاصمة أنقرة كان الرئيس التركي قد اتهم “أمريكا بصفة خاصة”، بعدم دعم تركيا، وحذر في الوقت ذاته من إمكانية أن تنقلب الجماعات الإرهابية في أي وقت ضد أية دولة تدعمها.

ورفضت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، اتهامات أردوغان بشدة بأنها تدعم تنظيم داعش، وتورد أسلحة إلى ميليشيات الأكراد في سوريا.

يشار إلى أن أردوغان تقارب مجدداً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأشهر الماضية بعد أزمة استمرت طويلاً.

وتسعى أنقرة وموسكو حالياً لهدنة واسعة النطاق في سوريا، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام 2016، بحسب الحكومة التركية.