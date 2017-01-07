أردوغان لايثق بالجيش التركي

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أنقرة – كشف الصحفى التركى «جان آتاكلى»، فى مقال بصحيفة “سوزجو” التركية أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أسس مليشيا خاصة به، لعدم ثقته فى الجيش التركى، مؤكدا على أن الحزب الحاكم حزب “العدالة والتنمية”، هو من قام بتنظيم هذه الميليشيات بغية المحافظة على وجوده وخلق أزمات لتحقيق أهدافه من تحرك الجيش فى يوليو الماضى.

ووفقا لوكالة تسنيم الإيرانية أكد “جان آتاكلى” نقلا عن خبير أمنى تركى، أن الحزب الحاكم فى تركيا قام بتشكيل ميليشيا خاصة به، بسبب عدم ثقته بالجيش التركى.

وقال “جان آتاكلي” فى مقاله:” اتصلت أمس بأحد الخبراء الأمنيين لأسأله عن الهجوم المسلح على الملهى الليلى فى إسطنبول، حيث قام بالحديث عن الكثير من النقاط، التى يتوجب التوقف عندها، منوها إلى أن القضية الرئيسية أكبر من اعتداء إسطنبول الإرهابي.

وأضاف، فى ليلة تحرك الجيش يوليو الماضى، كانت تتواجد ثلاثة مجموعات من المواطنين الأتراك فى الساحات، وبعد أن استقرت دبابات الجيش فوق جسر البوسفور، وصل فريق من الشباب إلى هناك بسرعة، حيث كان هؤلاء الشباب يرتدون نفس اللباس، ويعرفون بعضهم البعض، كما أن الشرطة التركية كانت تعرفهم أيضا، كان غالبيتهم من العناصر الأمنية للشركات التركية المقربة من الحزب الحاكم ، حسبما ذكر«اليوم السابع».

ولفت الصحفى التركى فى مقاله إلى أن الخبير الأمنى أكد له أن المجموعة الثانية كانت تتألف من مؤيدى حزب العدالة والتنمية تم تنظيمهم في اللجان في المحافظات والمناطق، حيث وصلت هذه المجموعة إلى الساحات، بعد أن وجه إليها الحزب الحاكم رسائل عن طريق الموبايل.

وبيّن أن الخبير الأمني أشار له إلى أن المجموعة الثالثة تتألف من الأشخاص، الذين بمجرد أن شعروا بفشل الانقلاب نزلوا إلى الشوراع لدعم الحكومة التركية، حيث كانت هذه المجموعة تضم مناصرى أحزاب العدالة والتنمية والشعب الجمهورى والحركة الوطنية واليسار واليمين.

وأكد أن الحزب الحاكم كان فى هذا الانقلاب يدافع عن نفسه ويختبر قوته فى الوقت ذاته كما أنه اختبر ميليشيا الشباب، التى كان قد نظمها، حيث شاهدنا بعد يوم من الانقلاب تواجد مجموعات فى جميع الأماكن ويقومون بالإعتداء على أى احتجاج شعبى، وعلى الشخصيات المعارضة للحزب الحاكم، كما أنهم شكلوا مجموعات لمعاقبة معارضى الحكومة.

واختتم قوله أن هذه الحركات كانت قد اختبرت فى انقلاب 12 سبتمبر 1980، وتركت آثارا سيئة للغاية على تركيا، معربا عن أمله فى أن لاتلقى هذه الحركات مصير مرحلة انقلاب 1980.