أردوغان: لا نفرق بين التنظيمات الإرهابية فجميعهم خطر علينا

رؤيـة – حسام عيد

أنقرة – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لديها وجهة نظر واضحة تجاه التنظيمات الإرهابية ولا تفرق بين تنظيم غولن أو داعش أو بي كا كا جميعهم تنظيمات إرهابية.

وأضاف أردوغان خلال كلمة له في مؤتمر صحفي مع رئيس جمهورية كوسوفو هاشم تاجي، اليوم الخميس، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أن الخائن والإرهابي يشكل خطرًا وتهديدًا على تركيا وغيرها من الدول التي يمكث فيها، حسبما نقلت فضائية «تي.أر.تي عربية” التركية.

بدوره قال رئيس كوسوفو “ندين بشدة عملية الإنقلاب العسكري الفاشل التي تعرضت لها تركيا والتي كانت محاولة لتقويض الديمقراطية والشرعية”.