أردوغان: واشنطن تدعم المنظمات الإرهابية تحت حجج وأسباب واهية

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أنقرة – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية تدعم بعض المنظمات الإرهابية في المنطقة تحت حجج وأسباب واهية.

وأضاف أدردوغان، في كلمته خلال حفل توزيع جوائز مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية التركي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، إن الدول الغربية على رأسها أمريكا تقدم دعم علني لتنظيمات إرهابية على الرغم من دعواتنا لهم بعدم التفريق بين التنظيمات الإرهابية.

وأكد أن بلاده لن تصمت أمام التهديدات التي تواجهها بالمناطق الحدودية مع سوريا، مضيفا:”وللأسف لم تدعمنا الدول الغربية في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي“.

وشدد على أن الجيش السوري الحر ليس إرهابيا بل هو مقاومة مشروعة من أجل سوريا ونحن دعمناه وسنواصل دعمه، مضيفا: “نقولها دوما بكل صراحة وفي كل مكان بأن هناك دول غربية مازالت تدعم تنظيمات إرهابية في سوريا ومن يدعم الإرهاب سوف يكتوي بناره“.

وأشار إلى أن الناتو وقف متفرجًا أمام التهديدات التي تعرضت لها تركيا على طول حدودها مع سوريا والقذائف التي استهدفت الأراضي التركية، متسائلا: “هل نحن شركاؤكم في الناتو أم تلك التنظيمات الإرهابية الانفصالية؟ كيف تدعمون تنظيمات تعتبرونها إرهابية انفصالية؟ هذا غير مقبول“.

وتابع الرئيس التركي: “اليوم لا نرى أي دعم خلال عملية “الباب” لا من الناتو ولا من دول حاضرة بقواتها في المنطقة ويفترض أنها حليفة لنا»، لافتا إلى أن التحالف الدولي الذي تأسس لمكافحة “داعش” لا يقدّم اليوم أي مساهمة لدعم معركة “الباب” التي تقصم ظهر التنظيم وتُكبدّه أكبر الخسائر.

وفي سياق منفصل قال: “يهمنا أن يتقدم العالم الإسلامي في الجانب العلمي ونسعى لتحقيق نقلة نوعية في المجال العلمي ولدينا البنية التحتية من أجل ذلك، واستطعنا بناء جامعات في كافة الولايات وزدنا من أعداد المدارس وأعداد الطلاب الملتحقين ونسعى للمزيد من التقدم بالمجال العلمي والتعليمي“.

واستطرد: “سنتجاوز كل العقبات والتحديات والمؤامرات وسنحقق أهدافنا المرسومة وسنستمر في طريقنا نحو المستقبل المشرق، وسنواصل تطوير صناعاتنا العسكرية والحربية والدفاعية واستطعنا إنتاج كثير من احتياجاتنا في هذا المجال وسنواصل في تطوير قدراتنا”.

ولفت إلى أن تركيا تدعم العلماء وستواصل دعمها لهم لتحقيق المشاريع العلمية والتكنولوجية في كافة المجالات والاختصاصات.