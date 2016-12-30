أردوغان يؤكد للعبادي على وحدة أراضي العراق

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أنقرة – تلقى رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي ،مساء اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وذكر العبادي أن أردوغان أعرب عن دعم بلاده للعراق والتأكيد على سيادته ووحدة أراضيه وأنها تضع كل أمكانياتها مع العراق في حربه ضد هذه الفئة التي تسيئ للإسلام الحنيف، في إشارة إلى تنظيم داعش.

وقال أردوغان إن “تركيا تتطلع إلى نصر عراقي قريب جداً في الموصل وستكون رسالة لمن يريد استهداف العلاقات الأخوية بين البلدين”، مشدداً على “أهمية الاستمرار بمكافحة المنظمات الإرهابية في العراق وسوريا عبر التكاتف والتعاون لأن وحدة واستقرار دول الجوار أولوية عليا لدينا”.

وأكد العبادي على “أهمية السيادة العراقية وإزالة أسباب التوتر والتجاوز بأسرع وقت وحلها بالطرق المؤدية لتركيز الجهود على محاربة الاٍرهاب والتعاون البناء بمختلف الأصعدة ووفقاً لعلاقات الإخوة وحسن الجوار والاحترام المتبادل للسيادة”.

وشرح العبادي خلال الاتصال “أهمية تعاون شعوب المنطقة ضد الاٍرهاب الذي يريد تدميرها، وأن الدستور العراقي لا يسمح باستخدام الأراضي العراقية من أي جهة للإساءة لدول الجوار وأننا نعمل لتوفير الأمن والرفاه لكل مكونات الشعب العراقي، وأن تكون كل المناطق تحت سيطرة القوات الأمنية العراقية الوطنية والجهود العراقية للتحرير والاستعداد لمرحلة إعادة الإعمار”.

(وكالات)