أردوغان يصل البحرين في مستهل جولته الخليجية

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المنامة – وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة البحرينية المنامة، في مستهل جولة خليجية تشمل 3 دول.

كان في استقبال الرئيس التركي لدى وصوله مطار الصخير العسكري، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس وزرائه خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ووزير الخارجية البحريني خالد بن حمد آل خليفة، وسفير تركيا لدى المنامة خاتون دميرير، وعدد من مسؤولي السفارة التركية، حسبما ذكرت «وكالة أنباء الأناضول».

ويرافق أردوغان في زيارته إلى البحرين، عقيلته أمينة أردوغان، وووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية برأت ألبيراق، ووزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، ووزير الدفاع فكري إشيق.

ومن المقرر أن يغادر أردوغان البحرين، غد الإثنين، متوجها إلى السعودية، ثاني محطات جولته الخليجية؛ حيث يلتقي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن نايف، وولي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

ويختتم الجولة بزيارة إلى قطر، التي يصلها الثلاثاء، ويبقى بها حتى الأربعاء؛ حيث يلتقي أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد.

وخلال الجولة، يبحث الرئيس التركي مع أمراء وملوك تلك الدول سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد تناميا في الفترة الأخيرة، فضلا عن المسائل الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.