أردوغان يلغي فرض عقوبات على الإعلام المتجاوز

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أنقرة – أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أمراً تنفيذياً يُلغي صلاحية مفوضية الانتخابات بفرض عقوبات على المحطات الخاصة التي تنتهك قواعد النزاهة أثناء الحملات الانتخابية.

وصدر الأمر بموجب حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ المحاولة الانقلابية التي وقعت العام الماضي.

وتتجه البلاد إلى إجراء استفتاء، في أبريل(نيسان) على الأرجح، من شأنه توسيع صلاحيات أردوغان.

وينص البند الملغى على أنه في حال انتهاك القيود خلال حملة ما، فإن المحطات الخاصة، تواجه غرامات أو حتى الإغلاق المؤقت، وفق ما يقرره المجلس الأعلى للانتخابات.

وأشارت صحيفة “جمهورييت” المعارضة، في تغطيتها للمرسوم التنفيذي، إلى أن قنوات موالية للحكومة واجهت عقوبات مغلظة بعد الانتخابات البرلمانية في أكتوبر (تشرين الثاني) 2015، كما تضررت بعض القنوات الموالية للمعارضة.

ويقول المعارضون إن الإعلام المملوك للدولة يخصص مساحة أكبر من التغطية لرموز الحكومة مقارنةً مع المساحات المخصصة للمعارضة.

وتقول الجماعات التي تحاول تنظيم حملات للتصويت برفض التعديلات في الاستفتاء إنها تكافح للمُضي في مساعيها، ربما بسبب القيود المفروضة بسبب حالة الطوارئ.