أردوغان يهاجم التحالف وواشنطن ويطالب بمنطقة آمنة في سوريا

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أنقرة- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده متمسكة بإنشاء منطقة آمنة بشمال سوريا قرب حدود بلاده الجنوبية.

واتهم أردوغان، في مؤتمر صحفي عقده في أنقرة، التحالف الدولي بقيادة واشنطن بأنه “لم يلتزم بوعوده” بخصوص الحرب ضد الإرهاب في سوريا.

وتطرق إلى استئناف المفاوضات بين الأطراف السورية، مشيرا إلى أن مفاوضات جنيف، التي جرت العام الحالي برعاية الأمم المتحدة “فشلت”، مشددا على أنه لن يرحب “بمباحثات (العاصمة الكازاخستانية) أستانا إذا تمت دعوة المنظمات الإرهابية إليها”، في إشارة إلى القوات الكردية في شمال سوريا.

وأضاف أن”مباحثات أستانا حول سوريا ستنعقد على مستوى وزراء الخارجية”، معربا عن أمله بمشاركة السعودية وقطر فيها.