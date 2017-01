«أرنولد» لـ«ترامب»: نحن لسنا أعداء.. كلنا أميركيون

أميرة صلاح

بعد سخرية الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتخب من معدلات المشاهدة المنخفضة الخاصة ببرنامج The Celebrity Apprentice” “، الذي يقدمه “أرنولد شوارزنيجر” بعدما كان يقدمه “ترامب” قبل إعلانه الترشح لرئاسة الولايات المتحدة، وجه “أرنولد” بعض النصائح لـ”ترامب”: استمع إلى ابراهام لنكولن.

وكان “ترامب” قد انتقد “شوارزنيغر” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صباح الجمعة انخفاض نسبمشاهدة البرنامج، قائلا” عجبا.. ظهرت معدلات المشاهدة و أرنولد شوارزنيجر قد غرق أو دمُر، وهذا ليس مؤشر جيد لنجم السنيما، وخاصة وإن قارنا الموسم الأول بالموسم الـ14، والآن قارنوه بالموسم الأول لي، ولكن من يهتم فهو كان يؤيد جون كاسيك وهيلاري كلينتون”.

ورد نجم هوليود قائلا:” لا يوجد أفضل من العمل من أجل الناس”.

وقال في تغريدة أخرى: ” أتمنى لك أفضل حظ وأتمنى أن تعمل من أجل جميع الأمريكيين بنفس الحماسة التي عملت بها من أجل معدلات المشاهدة”.

وطلب “أرنولد” من “ترامب” :”دراسة هذا الاقتباس من افتتاحية لينكوين لخطاب تنصيبه في عام 1861 بشأن توحيد الأمريكيين، فهى كانت مصدر إلهام لي كل يوم عندما كنت محافظا وآمل أن يلهمك.. نحن ليس أعداء.. كلنا أميركيون”.

ونشر حاكم ولاية كاليفورنيا لولايتين “فيديو” يقول فيه “متأكد أنك تريد أن تسمع لي أن أقرأ كلمات لينكولن في لهجتي النمساوية، نحن لسنا أعداء بل أصدقاء. يجب علينا ألا نكون أعداء…”

I've been thinking a lot about this quote from President Lincoln. We are not enemies. We are all Americans.

— Arnold (@Schwarzenegger) November 10, 2016