أستانة تؤكد تأجيل مباحثات الأزمة السورية

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أستانة – أكدت وزارة الخارجية في كازاخستان أن المحادثات التي تشارك فيها روسيا وإيران وتركيا بشأن الأزمة السورية، والتي كان مقررا لها أن تبدأ في العاصمة أستانة يوم الأربعاء تأجلت.

وكان من المقرر أن تنطلق المباحثات، اليوم الأربعاء، إلى أنها أجلت يوما واحدا فقط لتنطلق يوم الخميس بدلا من ذلك.

ووصلت بالفعل وفود من الحكومة السورية وجماعات المعارضة إلى أستانة للمشاركة في المحادثات التي دعي إليها أيضا ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا.

وعلمت «سكاي نيوز عربية» أن وفدا أردنيا برئاسة السفير نواف وصفي التل، مستشار وزير الخارجية، وعضوية عماد عبد الرحمن العضايلة من الاستخبارات، والمستشار السياسي زياد بطارسة وصل أيضا إلى أستانة للمشاركة في المباحثات.

وسيشارك الوفد الأردني في الاجتماعات الفنية التي تركز على وقف الأعمال القتالية والتشاور بشأن تشكيل قوة لمراقبة وقف إطلاق النار.

ومن المقرر أن تتطرق هذه الجولة من محادثات أستانة إلى وضع آلية لتسجيل خروقات وقف إطلاق النار وإحالة مرتكبيها للعدالة، بالإضافة إلى المقترح الروسي بشأن مسودة الدستور السوري الجديد.