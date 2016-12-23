أستراليا.. الشرطة تحبط هجوما تم التخطيط له في عيد الميلاد

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سيدني – قامت الشرطة الأسترالية اليوم الجمعة، بالقبض على سبعة أشخاص بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي في مدينة ملبورن جنوبي البلاد في يوم عيد الميلاد الكريسماس.

ووفقا لما نقلت وكالة الأنباء «الألمانية»، داهم نحو 400 فرد من الشرطة المدججة بالسلاح عدة منازل في شمالي ملبورن مساء الخميس وحتى صباح اليوم.

وقال مفوض الشرطة جراهام أشتون للصحفيين في ملبورن إن الأشخاص المقبوض عليهم كانوا يخططون لشن هجوم على محطة قطارات “فلندرز ستريت” الشهيرة وساحة فيديريشن سكوير السياحية وكاتدرائية سانت بول.

وأوضح أشتون أن هؤلاء الأشخاص كانوا يخططون لاستخدام عبوة ناسفة وأسلحة أخرى في الهجوم.

وقال أشتون إنه كان من شأن ذلك الهجوم أن يتسبب في قتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص.

وتم إطلاق سراح اثنين من الأشخاص المعتقلين بعد ذلك.