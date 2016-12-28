أسعار حفل عمرو دياب في دبي تثير الجدل

رؤية

القاهرة – يحيي النجم عمرو دياب حفله الغنائي خلال رأس السنة بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، كما هي عادته مؤخرًا، حيث يحيي حفلًا غنائيًا كبيرًا في أحد فنادق دبي مساء يوم 31 ديسمبر الحالي، وهو الحفل الذي تشاركه إحياءه المطربة اللبنانية ميريام فارس.

وجاءت أسعار تذاكر الحفل صادمة لجمهور الهضبة؛ نظرًا لارتفاعها جدًا، وهو الحفل الثاني للهضبة الذي يثير الجدل بين محبيه وجمهوره خلال نفس الأسبوع؛ بسبب أسعاره الكبيرة، حيث أحيا الهضبة حفلًا آخر يوم الأحد الماضي بفندق «كمبنسكي»، تخطت أسعار التذاكر به 10 آلاف جنيه، وهو ما جعل عددًا كبيرًا من جمهوره يُعلق على الأمر.

وقد وصلت أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في دبي إلى 390 درهمًا في الفئة العادية، أما الفئة المتوسطة فوصلت إلى 5 آلاف درهم، بما يساوي 25 ألف جنيه مصري، ووصل سعر الطاولة الـ VIP إلى 12 ألف درهم، بما يساوي 60 ألف جنيه مصري، وهي الأسعار التي نالت انتقاد البعض، وقالوا إنها مبالغ فيها.

وعلى جانب آخر، شهد حفل الفنان المصري عمرو دياب، والذي أقيم يوم الأحد 25 ديسمبر، في فندق «كمبنكسي»، احتفالًا بأعياد الكريسماس، حضور عدد كبير من جمهوره والفنانين، وحدثت به بعض المناوشات؛ بسبب الازدحام الشديد، ولكن تدخل الأمن لحلها سريعًا.