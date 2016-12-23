«أسود الأطلسي» يفقدون «بلهندة» في أمم إفريقيا

رؤية

الرباط – لن يتمكن لاعب وسط نيس والمنتخب المغربي يونس بلهندة من اللحاق بكأس الأمم الإفريقية، التي تقام في الغابون بين 14 يناير و5 فبراير المقبلين، بعدما أصيب بكسر في إبهام قدمه مما سيجبره على الغياب 4 أسابيع على الأقل.

ووفقًا لـ «سكاي نيوز» قال نيس متصدر الدوري الفرنسي في بيان، أمس الخميس: «كان بلهندة ضحية اصطدام مع أحد لاعبي بوردو في مباراة الأربعاء، أظهرت الفحوص التي خضع لها بشكل قطعي أنه مصاب بكسر في إبهام القدم».

وكان بلهندة ضمن قائمة من 26 لاعبا اختارها المدرب الفرنسي هيرفيه رينار للمشاركة في معسكر في الإمارات استعدادا للبطولة الإفريقية رقم 31، ويعتبر عنصرا أساسيا في تشكيلة “أسود الأطلسي” ويشكل غيابه نكبة للمنتخب حامل اللقب عام 1976.

وأوقعت القرعة المغرب في المجموعة الثالثة مع كوت ديفوار بطلة 2015، والكونغو الديموقراطية وتوغو.