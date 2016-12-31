أطفال بين ضحايا انهيار مبنى المنصورة في مصر

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القاهرة – لقي سبعة أشخاص، بينهم أطفال، مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في انهيار مبنى بمدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية في شمال مصر، مساء أمس الجمعة.

وذكرت وزارة الصحة المصرية، في بيان، إن من بين القتلى ثلاثة أطفال، مشيرة إلى أن أحد سكان المبنى المكون من أربعة طوابق لايزال مفقودا.

ونقلت منابر مصرية عن محافظ الدقهلية، حسام الدين إمام، قوله إن انهيار منزل المنصورة جرى التعامل معه على الفور، إذ وصل رجال الحماية المدنية بعد 15 دقيقة من الحادث ، وفقا لـ«سكاي نيوز».

وأضاف أن السلطات وفرت أماكن لإقامة الأهالي، على إثر إخلاء مبنى مجاور للمنزل المنهار، في إطار تنسيق مع وزارة التضامن.