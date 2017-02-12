أطفال مصر يحصدون جوائز البينالي السابع للفن والإبداع باليونان

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القاهرة – استقبل المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة مرفت مرسي بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وفدا يونانيا، صباح اليوم الأحد يضم رئيس اللجنة المنظمة لمسابقة البينالي السابع للفن والإبداع للأطفال باليونان، ورئيس أكاديمية فن الطفل، وسكرتير عام الأكاديمية، وذلك لحضور حفل توزيع الجوائر على الأطفال الفائزين في مسابقة البينالي، وسيقام الحفل غدا الأثنين بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.

ويقام على هامش حفل توزيع الجوائز ورش فنية للأطفال يقدمها خبراء من اليونان، ويشارك في الاحتفال الأطفال الفائزين من خلال المركز القومي لثقافة الطفل، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وقطاع الفنون التشكيلية.

وقد تمت دعوة سفير دولة اليونان بالقاهرة، ونائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية الدولية، ورئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، ورئيس قطاع الفنون التشكيلية ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وفقا لـ«المصري اليوم».