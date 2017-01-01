أعضاء بمجلس النواب الليبي يبحثون في القاهرة آليات التسوية

رؤية – عاطف عبد اللطيف

القاهرة – أكد العميد محمد سمير، عبر الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه استكمالاً للجهود الرامية لمعالجة نقاط الخلاف التي تسببت في حدوث الانسداد السياسي في ليبيا، اجتمع عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي في إطار دعوة من الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، ورئيس اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، وأعضاء اللجنة في القاهرة، أمس السبت، لإيجاد آلياتِ تُسهم في التسوية السياسية ضمن إطار الاتفاق السياسي، وإشراك جميع الأطراف ذات العلاقة بهذه الأزمة.

وعلى رأسها أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة الليبي، وذلك لتحقيق تسويات تمكن من وضع الإتفاق السياسي موضع التنفيذ بما يحقق رفع المعاناة عن المواطن الليبي ويساهم في حل الأزمة السياسية في ليبيا.