أعمال محسن شعلان ووليد عبيد في معرض قاهري

رؤية

القاهرة- يحتضن جاليري ضي أتيليه العرب للثقافة والفنون، معرضين لكل من الفنان الراحل الكبير محسن شعلان، والفنان المبدع وليد عبيد أحد أهم المصورين المصريين المعاصرين، السبت المقبل، ويستمر لمدة أسبوعين، وستنظم على هامشه ندوة عن المعرضين بمشاركة نخبة من الفنانين والنقاد.

وأوضح هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون، أن الفنان محسن شعلان قدم له أعمالا لم يشاهدها الجمهور من قبل، وكانت ضمن مجموعته الخاصة وهو أيضا ما سيقدمه الفنان وليد عبيد.

من جانبه، قال الدكتور والفنان التشكيلى أحمد نوار، إن الفنان وليد عبيد تتوهج عنده منظومات إبداعية مختلفة، ذات محاور ابتكارية خاصة تعود بذاكرتنا إلى عصر النهضة وعبقرية.