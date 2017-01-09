أعياد الأقباط في مصر..اطلبوا تجدوا..سلو تعطوا

كتب هالة عبدالرحمن

اطلبوا تجدوا

سلو تعطوا

اطرقوا تفتح لكم

كلنا نتضرع ونعبد الإله الواحد نصلي له شكرًا ونتوسل إليه عرفانًا، كلنا نهرول إليه في المصاعب، ونحمده عند المحنة، ربنا واحد ومخلصنا واحد.

أرسل الله يسوع نورًا للأنام

حين ولدته مريم البتول حلم الأيام

أشرق نجمه بحدود فارس فأطل السلام

و أنار المجوس فحملوا إليه هدايا الإكرام

تسعة أشهر حملت مريم حمل الأكوان

و لم تحس إلا وداعة طفل و إنسان

زادها طهرًا و مكثت بتولا تدهش الأذهان

قبل الميلاد وفيه وبعده و مادام الزمان

هكذا يتغنى المسيحيين في عيد الميلاد المجيد بذكرى مولد المسيح عليه السلام، يرددون الترانيم في كنائسهم ليلة السابع من يناير في كل عام.

ويحتفل الأقباط المسيحيون في مصر بالعديد من الأعياد التي يحيون بها ميلاد المسيح ورحلته مع عائلته ويوم صعوده إلى السماء ومعجزاته الربانية، ويحتفلون أيضًا بالسيدة العذراء مريم.

وتنقسم الأعياد عند الأقباط المسيحيين في مصر إلى أعياد سيدية كبرى، وأعياد سيدية صغرى، وأعياد مرتبطة بالسيدة مريم، وأعياد مرتبطة بالقديسيين.

ومن ضمن الأعياد السيدية الكبرى التي يحتفل بها المسيحيون في هذه الأسبوع وهو عيد الميلاد المجيد يوم السابع من يناير من كل عام، وتتلخص هذه الأعياد في:

1- البشارة 29 برمهات، عندما بشر الملاك جبرائيل السيدة العذراء بمولد السيد المسيح.

2- الميلاد 29 كيهك وهو الذي يحتفل به المسيحيون في السابع من يناير من كل عام بمولد المسيح عليه السلام.

3- الغطاس 11 طوبة، وهو يوم عماد السيد المسيح ويشتهر فيه المسيحيون بأكل القلقاس، احتفالًا بيوم تعميد السيد المسيح في نهر الأردن على يد ابن أليصابت إمراة سيدنا زكريا

4- الشعانين الأحد السابع من الصوم الكبير، يسبقه صبام 55 يومًا، وأصله روماني ومأخوذ من طقوس عودة الإمبراطور الروماني على حصانه عقب كل معركة منتصرًا فيستقبله شعبه بزعف النخيل، ومن هنا جاءت رواية أن السيد الميسح دخل القدس على حماره واستقبله أهلها بزعف النخيل وتم تفسيره في الديانة المسيحية كحدث في الكتاب المقدس.

5- القيامة الأحد الثامن من الصوم الكبير ويعرف بأسماء عديدة أخرى أشهرها عيد الفصح والبصخة وأحد القيامة، هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته كما هو مسطور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر عادة أربعين يومًا؛ كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا حتى عيد العنصرة.

6- الصعود اليوم الأربعين من القيامة، ويكون بعد أسبوع الآلام الذي يبدأ بأحد الشعانين ، وفيه يحتفل الأقباط المسيحيون بصعود السيد المسيح إلى السماء، وفيه مناسبة العشاء الأخير طبقًا للعهد الجديد، هو عشاء عيد الفصح اليهودي التقليدي، وكان آخر ما احتفل به يسوع مع تلاميذه، قبل أن يتم اعتقاله ومحاكمته وصلبه. يعتبر الحدث شديد الأهمية، إذ تأسس به سر القربان، وقدّم فيه يسوع خلاصة تعاليمه. الحدث يمثل المقابل الإنجيلي لمناسبة خميس الأسرار.

7- العنصرة اليوم الخمسين من القيامة، وفيه يكون احتفال بيوم حلول السيد المسيح على السيدة العذراء والحواريين بعد صعوده إلى السماء.

وتتمثل الأعياد السيدية الصغرى في:-

1- الختان 6 طوبة. ( ختان السيد المسيح)

2- دخول السيد المسيح الهيكل 8 أمشير.

3- دخول السيد المسيح أرض مصر 24 بشنس، وتقوم مصر واليونسكو بالاحتفال برحلة العائلة المقدسة واعتبرت اليونسكو أثر مادي ومعنوي ويوجد مشروع ضخم تسعى مصر لتنفيذه بالتعاون مع اليونسكو من أجل اعتبار رحلة العائلة المقدسة في مصر شعيرة حج للمسيحيين في ألأول أسبوع من شهر يونيو/حزيران من كل عام في الأماكن التي زارتها من صعيد مصر حتى الشمال.

4- عرس قانا الجليل 13 طوبة، وفيه يحتفل المسيحيون بيوم عرس قانا والذي شهد معجزة ابن العذراء حيث حول المياه إلى نبيذ عندما انتهى النبيذ خلال العرس.

5- التجلي 13 مسرى، وتحتفل الكنيسة منذ زمن بعيد بتذكار تجلى المسيح وقصد الرب أن يتم ذلك مع بعض تلاميذه لإقرارهم أن المسيح ابن الله الحي ثم ليريهم أنه ليس إيليا أو يوحنا المعمدان أو واحدا من الأنبياء كما يقول الناس.

6- خميس العهد الخامس من الشعانين: ويعرف أيضاً بالخميس المقدس أو الخميس الأسرار وهو عيد مسيحي أو يوم مقدس يسبق عيد الفصح، وهو ذكرى العشاء الأخير ليسوع المسيح مع تلاميذه (وفقًا للإنجيل الكنسي)، وهو اليوم الذي غسل فيه يسوع أرجل تلاميذه ووعظ فيهم بأن يحبوا بعضهم البعض كما أحبهم هو وترك لهم وصيته، ويقوم الكاهن في كثير من الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية والأرثوذكسية بغسل أرجل المصليين ورشمهم بالزيت في هذا اليوم.

7- أحد توما الثامن من القيامة، وكما يقول الكتاب المقدس ظهر فيه المسيح بعد قيامته مرة أخرى لتلاميذه والأبواب مغلقة كما سبق أن ولد من العذراء مريم وبتوليتها مختومة، وكما قام من بين الأموات بقوة لاهوتية والقبر مختوم.

ومن الشخصيات البارزة هنا في هذا الظهور توما أحد تلاميذه، إذ كان معهم هذه المرة فأراد السيد المسيح أن يزيل شكوكه لذا أول شيء أراه اثر المسامير والحربة فللوقت آمن قائلًا: (ربي وإلهي)!

ويوجد النوع الثالث من الأعياد المرتبط بالقديسين والشهداء والملائكة مثل أبو سيفين وماري مينا ،وميخائيل، وهناك أعياد مرتطبة بالسيدة العذراء مثل عيد البشارة وميلاد السيدة العذراء وظهورها في كنيسة الزيتون ، وعيد دخولها مع السيد المسيح للهيكل.

وتقول الدكتورة ماري كوبلن، أستاذ مساعد في قسم الإرشاد السياحي بجامعة حلوان، خلال ندوة ضمن برنامج “مص المواجهة” الذي تنظمه وزارة الثقافة، إن اهناك أكلات عديدة مرتبطة بأعياد المسيحيين منها الأرز بلبن والحلوى في مولد العذراء والقلقاس في عيد الغطاس، وفي الجمعة العظمى يوم صلب المسيح يكون الأكل المفضل يومها فول نابت وطعمية بالصلصة، وفي ليلة العيد لايد كسر الصيام على السمك.

وأشارت الدكتورة ماري إلى أن الرهبان المصريين هم من أسسوا الرهبنة في العالم كله، وأن مصر مهد الرهبنة على يد القديسين الأنبا بولا.

وأوضحت أن الفن القبطي ملئ بالرمزية من خلال الأيقونات والجداريت التي تجسد قصة المسيح وأمه العذراء والحواريين، وتجسد قصص الأعياد التي يحتفل بها المسيحيون في مصر والشرق، وتحتوي الكنيسة المعلقة على أكبر عدد من الأيقونات.

ويعود بداية التقويم القبطي يوم 29 أغسطس سنة 284 وهي بداية حكم الامبراطور الروماني دقلديانوس 284 – 305 م، تذكيرًا للأقباط بظلمه الشديد والذي قدر البعض ما استشهد فى زمانه بنحو ما يقرب من مليون قبطي وكما هو وارد بسجلات محاكم رومانية قديمة وسمي بعصر الشهداء.

واستخدم الأقباط فى تقويمهم الجديد( Coptic Calendar ) نفس الشهور المصرية القديمة التى وضعها العلامة المصرى توت ( تحوتى ) وهى : توت – بابه – هاتور – كيهك – طوبة – أمشير – برمودة – برمهات – بشنس – بؤونة – أبيب – مسرى – والشهر الصغيرة ).

وظلت هذه الشهور القبطية مستخدمة فى التقويم المصرى الحديث ( الرسمى ) حتى عام 1875 م حيث ضغط الاوربيون على الخديوى إسماعيل ليجعل التقويم الميلادى هو التقويم الرسمى لمصر وظل التقويم القبطى مستخدماً فى الزراعة حتى الآن.