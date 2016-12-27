أفغانستان عاصمة إدمان المخدرات في العالم

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كابول – تنتج أفغانسان 90 في المئة من اجمالي حجم الافيون في العالم، لكنها لم تكن حتى عهد قريب من الدول الرئيسية المستهلكة له، والان اصبح لديها مليون مدمن للافيون من بين تعداد سكانها البالغ 35 مليون نسمة، وهو أعلى رقم في العالم.

ويتجمع في وسط العاصمة كابول على الضفاف الحجرية لنهر كابول مدمنو المخدرات لشراء وتعاطي الهيروين، انه مكان بائس ومتردي.

في وضح النهار يجلس ما يزيد على عشرة اشخاص من الرجال والصبية المراهقين يتقاسمون التدخين وحقن بعضهم بالمخدرات، وكان من بينهم بعض المتعلمين امثال طبيب ومهندس ومترجم.

ومن أفغانستان تخرج المخدرات إلى كافة أنحاء العالم محملة على ظهر الأطفال والحمير، مهربة عبر الحدود إلى دول الجوار ونقلها إلى دول العالم.