«أقراط مينا» تروي قصة فتاة عراقية في المنفى

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روما- صدر حديثا عن منشورات المتوسط في إيطاليا، رواية “أقراط مينا” للكاتبة العراقية زينب الكناني، وفيها تروي حكاية فتاة مدللة نشأت في بداية الثمانينات في كنف عائلتها البغدادية المثقفة لكنها واصلت حياتها بشكل مختلف في المنفى حيث بقيت ذاكرتها حية نابضة بصور الماضي.

تقول زينب الكناني إنها وجدت “في ملفّات الطبيبة السورية في هولندا ما كانت تبوح به مينا من تفاصيل مهمة، وغير مهمة عن طفولتها، ومراهقتها، ودراستها الجامعية، والتي وصلت لي بموافقة الطرفين، لم أركّز في ماهية دوافعي لاستئصال ورم الماضي، وتحليل خلاياه تحت مجهر مزيّف، يعملق ويقزّم التشوّهات بضغطة زر من عقلي الباطن”.

وتضيف “وإن كنتُ لا أفهم غاياتي، على وجه الدقة، لكنني متيقّن بأني جلدتُ بسوط روايتها ذاتي، وأنا أقتفي أثر جروحها على ظهر الوقت، وأنا أنصت إلى حفيف ثوبها الغجري، وصلصلة الحصى تحت قدميها، مُزيلاً رغوة الرغبة المجنونة من شفتها السفلى، مُطفئاً سعارها بمزن ثلوجي، وغطاء قُبحي”.

تتحدث الرواية عن مينا الفتاة الغنجة بطبيعتها والتي تنتقل مينا بعد تخرجها من الجامعة إلى مدينة الديوانية حيث تسكن عمّتها فتلتقي هناك بعادل ذلك الرسام السريالي المُبعد من الكويت بعد حرب الخليج تحت تصنيف (البدون) والذي يشحن فيها مشاعر أنثوية مختلفة.

تعود مينا بعد سنة متقهقرة إلى أهلها في بغداد، التي لا تُطيل فيها المكوث حتى تُقلع بها الطائرة إلى زوجها محمد، الذي تزوجته عن طريق تبادل الصور بين العائلتين، فتصل أمستردام حيث المنفى والمنأى عن كل شيء إلا ذكرياتها اللصيقة بعقلها الباطن، وفي أمستردام تتبلور حياتها بشكل مختلف.

من أجواء الرواية:

“يستطرد قائلاً: “هذه الشرفة أدخّن فيها الأركيلة أحياناً، وأشرب قهوة الصباح، لها إطلالة على نهر جميل”.

لمحت مينا على الطاولة الواطئة قرب سرير النوم مجلات أزياء هولندية خليعة الصور، فسّر محمد وجودها ببساطة، بكونها إصدارات قديمة، كسدت في السوبر ماركت، فأحضرها؛ كي تتسلى بها، وتبدد الضجر المحتمل وقت خروجه.

لم تحقّق أكثر في الأمر، وجدته سخيفاً جداً في يوم زفافهما إلى حياة جديدة. أدركت أن الطبائع ينجلي لونها بمرور الوقت، ولم ترصد مؤشرات سلبية في شخصيته، برغم صمته الطويل، وتفاعله الضئيل والكسول معها.

كانت تفكر وقتها بهنائها مع شريك الحياة، بأطفال يولدون، وفي فمهم ملعقة حُبّ، تلّفهم بقماط أبيض مطعم بخرزة زرقاء. ترقيهم من شر الحزن وإفك الخسارات التي نزت من شبابها.

وزينب الكناني كاتبة عراقية من مواليد بغداد في العام وهي مهندسة ميكانيك طائرات. أصدرت في عام 2015 مجموعتها الشعرية الأولى “امرأة برمائية” عن دار الفارابي في بيروت، ولاقت المجموعة نجاحاً لافتاً”.