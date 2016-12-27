أقوى سيلفي لعام 2016

رؤية – هالة عبد الرحمن

نشر موقع «إندي 100» البريطاني قائمة بأفضل صور سيلفي لعام 2016، وجاءت في مقدمة هذه الصور المرشحة الخاسرة في الانتخابات الأمريكية هيلاري كلينتون، التي وقفت وراء ناخبيها لالتقاط صور سيلفي جماعية معهم وبدت الصورة غريبة للغاية.

وجاء أشهر سيلفي في عام 2016، هو سيلفي الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو وقت استلامه جائزة الأوسكار التي حصل عليها أخيرًا عن فيلم «العائد»، بعد ترشحه خمس مرات لهذه الجائزة.

واحتل المركز الثالث سيلفي الفضاء لأول رائد فضاء بريطاني يتم اختياره للمشاركة في برنامج رواد الفضاء التابع لبرنامج الفضاء الأوروبي، وكانت رحلة تيم بيك إلى الفضاء قد أثارت اهتمامًا واسعًا في بريطانيا حيث كشفت الحكومة النقاب عن سياسة فضائية طموحة عشية انطلاقه قبل ستة شهور.

وحقق بيك في رحلته عدة إنجازات، فقد أصبح في كانون الثاني / يناير أول بريطاني يسبح في الفضاء، وفي نيسان / ابريل شارك في سباق ماراثون لندن من الفضاء حيث اتم السباق بوقت قياسي.

وحاز سيلفي القط “ماني” على آلاف الإعجابات على موقع “انستجرام” عام 2016.

وتسببت صورة سيلفي للاعبتي الجمباز من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية جدلا حول ما إذا كانت اللاعبة الكورية الشمالية ستتعرض لعقوبة الإعدام أو مشاكل بسبب التقاط صورة مع لاعبة من الدولة العدوة في أولمبياد ريو 2016.

وحصل البابا فرانسيس أيضًا على لقب أفضل صورة سيلفي لهذا العام، خلال صورة التقطها مع أحد اللاجئين في أحد مراكز إيواء اللاجئين بكاستل دي بورتو في روما، وخصص بابا الفاتيكان، قداس هذا العام للاجئين والمهاجرين، حيث قام بغسل أقدام 11 لاجئًا مسلمًا ومسيحيًا وهندوسيًا، وتقبيلها قائلا إن الجميع «إخوة».