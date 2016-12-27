أقوى سيلفي لعام 2016

سيلفي هيلاري كلينتون
سيلفي هيلاري كلينتون

رؤية – هالة عبد الرحمن

 نشر موقع «إندي 100» البريطاني قائمة بأفضل صور سيلفي لعام 2016، وجاءت في مقدمة هذه الصور المرشحة الخاسرة في الانتخابات الأمريكية هيلاري كلينتون، التي وقفت وراء ناخبيها لالتقاط صور سيلفي جماعية معهم وبدت الصورة غريبة للغاية.

 

ليوناردو دي كابريو يحصل على جائزة الأوسكار عام 2016
ليوناردو دي كابريو يحصل على جائزة الأوسكار عام 2016

وجاء أشهر سيلفي  في عام 2016، هو سيلفي الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو وقت استلامه جائزة الأوسكار التي حصل عليها أخيرًا عن فيلم «العائد»، بعد ترشحه خمس مرات لهذه الجائزة.

 

سيلفي رائد الفضاء البريطاني تيم بيك
سيلفي رائد الفضاء البريطاني تيم بيك

واحتل المركز الثالث سيلفي  الفضاء لأول رائد فضاء بريطاني يتم اختياره للمشاركة في برنامج رواد الفضاء التابع لبرنامج الفضاء الأوروبي،  وكانت رحلة تيم بيك إلى الفضاء قد أثارت اهتمامًا واسعًا في بريطانيا حيث كشفت الحكومة النقاب عن سياسة فضائية طموحة عشية انطلاقه قبل ستة شهور.

وحقق بيك في رحلته عدة إنجازات، فقد أصبح في كانون الثاني / يناير أول بريطاني يسبح في الفضاء، وفي نيسان / ابريل شارك في سباق ماراثون لندن من الفضاء حيث اتم السباق بوقت قياسي.

سيلفي القط ماني
سيلفي القط ماني

وحاز سيلفي القط “ماني” على آلاف الإعجابات على موقع “انستجرام” عام 2016.

 

صورة سيلفي للاعبتي الجمباز من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية
صورة سيلفي للاعبتي الجمباز من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية

وتسببت صورة سيلفي للاعبتي الجمباز من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية جدلا حول ما إذا كانت اللاعبة الكورية الشمالية ستتعرض لعقوبة الإعدام أو مشاكل بسبب التقاط صورة مع لاعبة من الدولة العدوة في أولمبياد ريو 2016.

 

سيلفي البابا فرنسيس مع أحد اللاجئين
سيلفي البابا فرنسيس مع أحد اللاجئين

وحصل البابا فرانسيس أيضًا على لقب أفضل صورة سيلفي لهذا العام، خلال صورة التقطها مع أحد اللاجئين في أحد مراكز إيواء اللاجئين بكاستل دي بورتو في روما، وخصص بابا الفاتيكان، قداس هذا العام للاجئين والمهاجرين، حيث قام بغسل أقدام 11 لاجئًا مسلمًا ومسيحيًا وهندوسيًا، وتقبيلها قائلا إن الجميع «إخوة».

شارك

مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب

لا تعليقات

اترك رد