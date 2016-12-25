أكاديمي نيوزلندي يمنح الإرهابيين فرصة للحديث عن أنفسهم

رؤية

روما- صدر حديثا عن منشورات دار المتوسط، الرواية السياسية “اعترافات إرهابي” لمؤلفه أستاذ دراسات السلام في جامعة أوتاجو في نيوزيلندا ريتشارد جاكسون، رئيس تحرير مجلة “دراسات نقدية في الإرهاب”، ترجمة منصور العمري.

هي رواية متخيلة لضابط مخابرات بريطاني يستجوب إرهابيا. لكن هذا ليس استجوابا عاديا، لأننا سنكتشف أسرارا خطيرة وهما يتحدثان ليلا، حيث يبدأ الخط الفاصل بين المحقق والمعترف بالتلاشي. وذلك في لحظة صادمة من الرواية حيث يخلط جميع أوراقها ويظل السؤال: من هو الإرهابي الحقيقي؟

يُسجل جاكسون الملاحظة التالية “اعتمدت -بشكل كبير أثناء كتابتي لهذه الرواية المُتخيّلة- على الأدبيات الأكاديمية الموسعة في طبيعة وأصول الإرهاب وأسبابه وكيفية الاستجابة له”.

تعتمد هذه الرواية على فكرة بسيطة جدا “إذا جلست مع إرهابي وجها لوجه، ما الأسئلة التي ستطرحها عليه؟ ماذا توّد أن تعرف عن حياته ونشأته، وعن دوافعه للجوء إلى الكفاح المسلّح، وأهدافه وغاياته، ومفهومه للأخلاق، ومشاعره تجاه ما يفعله؟”.

ويرى الكاتب أن هذه الفكرة هامة لأسباب عدة، ليس أقلّها انتشار الإرهاب في كل مكان هذه الأيام، “ولكن حتى الآن وللمفارقة يبدو أننا -تقريبا- لا نعرف شيئا عن الأشخاص الذين يرتكبونه”، وفقا لـ«الجزيرة. نت».

تكمن المشكلة -وفقا له- في استقراء الإرهابيين من خلف حجاب الجهل، ومحاولة فهمهم من خلال عدسة خيال مشوبة بالخوف، “أننا سنحوّلهم إلى وحوش. فيصبحون من غير البشر، ونجرّدهم من تاريخهم، ومن الطفولة والمشاعر وتجارب الحياة والطموحات والقيم. فيصبحون مطابقين لما يفعلونه، أو ما ينوون فعله”.

وبصرف النظر عن دمج الخطأ الأصلي للإرهاب مع أخطاء أكبر، يعتقد الكاتب أن هذا النهج يحمل نتائج عكسية وهزيمة للذات في نهاية المطاف.

لذلك لا يمكنه أن ينهي أعمال الإرهاب أو أن يمنع المزيد منها، والنتيجة الأكيدة الوحيدة لهذا النهج هي خلق مزيد من الإرهابيين، وتوليد انتقام أكثر عنفا. وبالتالي هناك ضرورات أخلاقية وعملية تدفع إلى السعي لفهم أفضل للعقلية الإرهابية.

يتطرق الكاتب إلى أن التحدث مع الإرهابيين والاستماع إلى أصواتهم وحججهم في محاولة لفهم وجهة نظرهم أمرٌ محظور، لأن ذلك قد يؤدي إلى التعاطف، أو فهم أو حتى تبرير سلوكهم المشين.

يلفت جاكسون النظر إلى أن الجميع يخضع لتحريمات لقاء الإرهابيين بمن في ذلك الروائيون والفنانون والصحفيون والعلماء والسياسيون، وأن قلة من الروائيين ودارسي الإرهاب تحدّثوا بشكل مباشر إلى إرهابي، مما جعل توصيفهم غالبا غير حقيقي، وبهذه الطريقة يتمّ الحفاظ على حجاب الجهل المتعمَّد.

يسمح الكتاب للإرهابي بالكلام، ويمنحه صوتا حقيقيا غير خاضع للرقابة وغير مقيّد، لكنه صادق وحميمي. علاوة على ذلك، السماح للقارئ بأن يسأل الأسئلة كلها التي يتمّ تجنّبها عادة خلال التعامل النمطي مع الإرهابيين.