أكبر علي رفسنجاني .. سيوارى الثرى غدًا الثلاثاء بجوار المرشد الأول

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طهران – تم نقل جثمان آية الله أكبر علي هاشمي رفسنجاني إلى حسينية جماران وسط العاصمة طهران لتبدأ مراسم العزاء حيث سيتم تشييعه غدا الثلاثاء.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية، إن مراسم العزاء بدأت مساء أمس في حسينية جماران وسط العاصمة طهران، بتوافد المسئولين والمواطنين لتقديم مراسم العزاء والوداع.

وقد أعلن غلام علي رجائي مستشار هاشمي رفسنجاني ان جثمان هذا الفقيد الكبير سيوارى الثرى إلى جوار مرقد الامام الخميني في مقابر جنة الزهراء، جنوب العاصمة طهران.

وسيشع جثمان رفسنجاني غدًا الثلاثاء من أمام جامعة طهران (وسط المدينة) إلى مثواه الأخير.

هذا، ولم تعلن عائلة الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني مكان دفن جثمانه حتى الآن فيما انتشرت اخبار متناقضة ومختلفة لم يتم تأكيدها حتى الآن.

فقد صرحت عائلة رفسنجاني أمس لوكالة مهر للأنباء إن مدفن الراحل سيكون إلى جوار مرقد السيدة معصومه في مدينة قم المقدسة.



ووفقاً للأخبار المعلنة فإن عائلة المرحوم لم تتفق بعد على مكان دفنه فزوجته السيدة عفت مرعشي ترغب في دفنه في قم إلى جوار مرقد السيدة معصومه فيما يرى أبنائه أن مدفنه يجب أن يكون بالقرب من مرقد الامام الخميني في طهران.



وينتظر الاعلام الايراني خبر مؤكد من عائلة الفقيد بعد الاطلاع على وصيته.



وقد أعلنت الدولة الإيرانية الحداد ثلاثة أيام على رحيل رفسنجاني، وإعلان غدا الثلاثاء عطلة في البلاد لخروج الجميع بوداع أحد كبار رجال الثورة في إيران.



الجدير بالذكر إن رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله هاشمي رفسنجاني توفي مساء اليوم عن عمر يناهز الثالثة والثمانين إثر تعرضه الى نوبة قلبية.